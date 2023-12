Tieto deti zažili príbeh ako z filmu Sám doma na vlastnej koži: Vďaka jednému prípadu dokonca zmenili zákon

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

V priebehu rokov sa incidenty podobné slávnemu sviatočnému filmu Sám doma odohrali po celom svete. Aj keď žiadny z týchto prípadov nie je taký zložitý ako príbeh Kevina McCallistera, určite by ich nikto z vás nechcel zažiť na vlastnej koži.

(Zdroj: Getty Images)

Braydon Smith a mačeta

Jedenásťročný Braydon Smith práve telefonoval so svojou mamou, keď sa do ich domu v Severnej Karolíne vlámal zlodej s mačetou. Podozrivým bol 19-ročný Jataveon Dashawn Hall. "Vošiel do obývačky po môj telefón, aby sa uistil, že nevolám 911 alebo niečo podobné. Videl som ho, ako sa ho snaží strčiť do vrecka," povedal Braydon pre WTVD. Vtedy schmatol mačetu a zozadu udrel votrelca do hlavy. Hall bol obvinený z vlámania, únosu druhého stupňa, zasahovania do núdzovej komunikácie aj z útoku na dieťa mladšie ako dvanásť rokov.

'Let 'em have it:' 11-year-old boy uses machete to stop home invader https://t.co/R0buzWUAz6 pic.twitter.com/VooN8IyRrS — Eyewitness News (@ABC7NY) June 18, 2019

Incident Schoovcov

V tomto prípade rodičia David a Sharon Schoovci nechali svoje deti vo veku deväť a štrnásť rokov samy v St Charles v štáte Illinois. Odleteli na dovolenku do Mexika. Incident z roku 1992 vyvolal obrovský rozruch. V tom čase to tamojší úrad pre starostlivosť o deti nedefinoval ako opustenie, ak sa rodičia chceli vrátiť. V dôsledku incidentu sa štát stal jedným z prvých, ktorý definoval, ako dlho môžu rodičia ponechať svoje deti bez sprievodu dospelej osoby.

25 years ago, St. Charles parents left their kids alone to vacation in Mexico. Their case changed state law. https://t.co/Av8I2SPdGX pic.twitter.com/SgpeGqDpaE — Chicago Tribune (@chicagotribune) December 22, 2017

Rodina Greenovcov z Arizony

Rodina z Arizony v USA v roku 2022 nechala svojho 11-ročného syna počas sviatočného obdobia niekoľko týždňov samého doma. Melissa Greenová (34) a Bobby Jo Green (40) odišli z domu 12. decembra a vrátili sa až 29. decembra. Údajne však nechali jedlo v mrazničke. Po incidente boli zatknutí za zanedbávanie starostlivosti o dieťa a úrady im syna odobrali, informoval New York Post.