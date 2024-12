Žena (41) pátrala po svojej biologickej rodine: Skončila v slzách! Netušila, že celé roky chodí okolo...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ST HELENS - Štyridsaťjedenročná mamička štyroch detí Sammie Wilsonová z anglického mesta St Helens mala len päť rokov, keď si ju adoptovala iná rodina. Ako šestnásťročná sa rozhodla vyhľadať svojich biologických rodičov. To, čo zistila, jej vohnalo slzy do očí.

Britka Sammie Wilsonová sa v šestnástich rokoch dozvedela, že bola ako päťročná adoptovaná. Preto začala neúnavne pátrať po svojej biologickej rodine. Nakoniec zistila, že jej starý otec žije neďaleko jej domu v Blackpoole. „Býval len za rohom môjho domu, naozaj len päť minút pešo, mohla som chodiť okolo neho na ulici. Nabrala som odvahu, zaklopala na dvere a keď ich otvoril, okamžite vedel, kto som, hoci prešlo 20 rokov,“ povedala Sammie pre portál Liverpool Echo. „Neviem, ako sa sem dostal zo St. Helens, mal mŕtvicu, takže nemôže hovoriť, ale chcem sa dozvedieť viac. Teraz som zistila, že má brata, volá sa Roy a myslím, že je stále v St. Helens,“ dodala.

Žiaľ, napriek tomu, že sa jej podarilo stretnúť svojich biologických rodičov, medzičasom obaja zomreli. To ju podnietilo k tomu, aby našla všetkých zvyšných členov svojej rodiny. „Mama mala 62 rokov, keď zomrela na zápal pľúc, bolo nádherné stráviť s ňou posledné roky, náš vzťah bol nakoniec krásny," prezradila Sammie. Pekné spomienky má aj na svojho biologického otca. „Keď som napokon našla môjho otca, bol úžasný. Boli sme spolu len päť mesiacov, pretože v tom istom roku zomrel na rakovinu vo veku 47 rokov. Bolo pekné sa znovu stretnúť, len by som si priala, aby sme mali viac času," uviedla mamička.

Podľa jej slov sa otec stihol stretnúť s jej najstarším dieťaťom, videl narodenie svojho prvého vnúčaťa a jej svadbu. „Bolo by pekné nájsť zvyšok mojej biologickej rodiny, pretože mi okrem starého otca Cyrila Fletchera a brata nikto nezostal. Viem len, že pochádzajú zo St. Helens," povedala. Chce nájsť Roya, brata jej starého otca, pretože je to posledný člen jej rodiny. „Už som prišla o otca, mamu, tetu a na fotografii, ktorú mám s Royom, je ďalšie dieťa a chcem vedieť, kto to je. Mám kopu otázok. Bolo by veľmi pekné nájsť svoju skutočnú rodinu, pretože mám deti a chcem, aby sa s nimi stretli. Rodina je pre mňa všetkým,“ dodala.