Trápi vás zápcha? Vyskúšajte túto detskú techniku, radí lekár! Ľudia žasnú, naozaj to funguje

Rangarajan odporúča tri jemnejšie formy Valsalvovho manévru – dychového cvičenia, pri ktorom silno vydýchnete, pričom máte ústa a nos zatvorené. Tento proces zvyšuje tlak v hrudníku a bruchu, čo pomáha posunúť stolicu hrubým črevom. „Kontrolujete výdychovú fázu dýchania, čím aktivujete blúdivý nerv. To vedie k intenzívnejším vlneným kontrakciám čriev, čo znamená, že sa blíži dobré vyprázdnenie,“ vysvetľuje Rangarajan. Blúdivý nerv zohráva kľúčovú úlohu pri základných funkciách, ako sú dýchanie, srdcová činnosť a trávenie. Tento nerv je zároveň hlavným spojovacím prvkom medzi mozgom a črevami – v zložitej sieti nervov, ktorá prepojuje tráviaci trakt a centrálnu nervovú sústavu.

Hoci sa podľa Rangarajana môžu dychové techniky zdať smiešne, v skutočnosti posilňujú spojenie medzi mozgom a črevami. „Týmto spôsobom sa vyhnete nadmernému namáhaniu, pretože vaše panvové dno bude lepšie koordinovať kontrakcie a uvoľnenie,“ vysvetlil. „Váš konečník sa vám neskôr poďakuje – najmä keď sa vyhnete hemoroidom,“ dodal. Hemoroidy sú opuchnuté a zapálené žily okolo konečníka alebo v dolnej časti konečníka. Prejavujú sa krvácaním, svrbením a bolesťou a často sú signálom zápchy, hnačky, nadmerného namáhania pri vyprázdňovaní alebo dlhého sedenia na toalete.

Rangarajan dodáva, že predstieranie fúkania bublín, sfukovania sviečky alebo vydávanie predĺženého „mú“ môže byť rovnako účinné. „Som prekvapený, že toto nie je všeobecne známe,“ povedal Rangarajan svojim 5,3 miliónom sledovateľov na TikToku. Niektorí jeho techniky vyskúšali a podelili sa o svoje dojmy. „Skúsil som vydávať zvuk mú. V kancelárskych toaletách to nie je najlepšia voľba,“ napísal jeden z nich. „Skúsila som tento trik dnes ráno a naozaj to fungovalo! Už žiadne namáhanie. Kto by si pomyslel, že fúkanie bublín môže byť také užitočné?“ uviedla ďalšia. „Fúkanie nosa pri sedení na toalete robí to isté,“ odporučil tretí komentujúci.