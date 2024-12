Vyzdobte si vianočný stromček podľa svojej osobnosti: Toto je ideálna voľba, ak ste rodinný typ!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

December je tu a po roku je opäť čas postaviť stromček a povyberať prachom zapadnuté škatule s ozdobami. Predtým, než ho začnete zdobiť, zamyslite sa nad tým, či naozaj odráža vašu osobnosť. Inbaal Honigmanová, ktorá sa živí výkladom tarotových kariet, pre denník New York Post uviedla, že výzdoba v našich domovoch môže o nás veľa povedať. „V tomto ročnom období máme všetci možnosť preniesť svoju energiu do vecí, ktoré používame každý deň. Vianoce sú časom, keď môžeme spomaliť a zamyslieť sa nad tým, kto sme a byť vďační za svoje rodiny a tých, ktorí sú nám drahí. To, že môžete svoju energiu vložiť do vianočných dekorácií, je krásny spôsob, ako prijať ducha tohto obdobia,“ vysvetlila. S ohľadom na to sa podelila o výber odporúčaní, ako si tento rok ozdobiť stromček na základe vašej osobnosti.

Spoločensky založený človek

Myslite na farby, niečo výrazné, hrdé a zábavné. „Ak radi získavate pozornosť a ľudia o tom hovoria a komentujú to, tento stromček je pre vás. Pridajte odkazy na popkultúru a ozdoby, ktoré odkazujú na vaše obľúbené udalosti roka,“ navrhla Honigmanová.

Minimalista

Obľubujete minimalistické stromčeky so štýlovými bielymi sviečkami a bez zbytočných dekorácií? „Minimalisti môžu vnímať vianočné stromčeky ako zbytočné používanie ozdôb, takže vyberú takmer neexistujúci stromček, ktorý zachytáva jednoduchosť sezóny bez toho, aby preťažoval okolitý priestor,“ povedala Honigmanová. „Aby ste predišli zbytočnému preťaženiu, jednoducho zaveste drevené ozdoby a niekoľko bielych svetiel, ktoré sa pomaly a jemne rozsvietia. Takýto stromček udrží vašu energiu v rovnováhe bez toho, aby narušil váš zmysel pre poriadok alebo ohrozil vašu filozofiu,“ dodala.

Maximalista

„Maximalista sa nebude brániť tomu, aby šiel do extrému a použil stuhy, svetlá a bohatú farebnú paletu,“ povedala odborníčka. „Snažte sa pokryť každý kúsok extravagantnými ozdobami a stuhami. Buďte kreatívni a divokí s ozdobami a neodmietajte žiadnu myšlienku, ktorá vám napadne,“ dodala.

Milovník prírody

Vneste prírodu do svojho interiéru pridaním prírodných prvkov do vašej vianočnej dekorácie. „Pre tých, ktorí sa nevedia rozhodnúť, aký stromček si doniesť domov, pretože všetky sú rovnako krásne, by mohol byť najlepší rustikálny, inšpirovaný lesom. Ak ste milovníkom prírody, stromček so šiškami, sušeným ovocím a skutočnou zeleňou je splnený sen,“ tvrdí Honigmanová. Tento stromček je vhodný pre tých, ktorí túžia po uzemňujúcich vianočných sviatkoch alebo preferujú ekologickejší štýl.

Sentimentálny rodinný typ

Spojte svoju rodinu a pozvite ju, aby sa podelila o svoje obľúbené dekorácie. „Táto možnosť je najlepšia v prípade, že máte veľkú rodinu. Každý člen by mal priniesť ozdobu, ktorá podľa neho odráža jeho osobnosť a energiu,“ uviedla odborníčka. „S pribúdajúcimi rokmi sa stromček stáva rodinnou pamiatkou so vzácnymi spoločnými chvíľami. Je ľahké priniesť niečo, o čom si myslíte, že vás reprezentovalo za posledný rok a zavesiť to na rodinný stromček,“ dodala.

Cestovateľ

Ak je vašou vášňou objavovanie nových miest a spoznávanie iných kultúr, tento stromček je pre vás. Na jeho výzdobu použite suveníry, ako sú kľúčenky a drobnosti z vašich ciest. Použiť môžete aj pohľadnice, ak na jednom konci opatrne urobíte dierku a pripevníte ich stuhou na vetvu stromčeka. „Týmto spôsobom si uchováte svoje spomienky a váš stromček sa stane pamiatkou na vášho dobrodružného ducha,“ priblížila Honigmanová.

Technologický nadšenec

Nadšenec technológii sa zdvihne od svojho displeja len na tak dlho, aby vytvoril niečo naozaj jedinečné. „Technologický nadšenec si môže vybrať stromček s LED svetlami, ktoré menia farby a vzory. Sú tiež ľahko ovládateľné zo smartfónu a môžu dokonca prehrávať zvuky prírody namiesto vianočných kolied,“ povedala odborníčka.