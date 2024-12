Najekologickejšie ozdoby na stromček sú tie, ktoré už majú ľudia doma

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Na zdobenie vianočného stromčeka je najekologickejšie použiť ozdoby, ktoré už majú ľudia doma. Uviedla to koordinátorka kampane Greenpeace Slovensko Terézia Krekulová.

"Ak by ste si predsa len chceli spestriť vianočné zdobenie stromčeka kúpou nových ozdôb, tak najlepšou voľbou je kúpa biologicky rozložiteľných ozdôb ručnej výroby, akými sú napríklad sklenené gule či iné sklenené ozdoby, slamené výrobky, drevené ozdoby či látkové dekorácie," podotkla Krekulová. Ďalšou možnosťou je podľa nej zakúpenie ozdôb z druhej ruky. Možno sa tak dostať k unikátnym ozdobám za výhodnú cenu a predĺžiť tak ich životnosť.

"V každom prípade by ste sa mali vyhnúť pozlátku či trblietkam na základe pravidla, všetko, čo sa ligoce, nie je zelené," poukázala environmentalistka. Vysvetlila, že trblietky sú mikroplasty, ktoré nemožno recyklovať. Sú nebezpečné nielen pre ľudí, ktorí ich môžu vdýchnuť alebo požiť, ale aj pre planétu. Ľahko sa dostanú potrubím do riek, oceánov alebo vstúpia do potravinového reťazca.

"Predvianočné obdobie si je možno spríjemniť domácimi dielňami vianočných ozdôb, ktoré sú nielen ekologickým riešením, ale aj hodnotným spoločným časom pre rodinu i priateľov. Všetko, čo na to potrebujete, sú prírodné materiály a štipka kreativity," poradila Krekulová. Priblížila, že na zdobenie vianočného stromčeka sa dá použiť sušený pomaranč i jablko, škorica, bylinky, vlašské orechy alebo šišky. Ozdoby sa dajú upiecť aj vo forme medovníkov alebo slaného cesta na modelovanie.

Taktiež sa ozdoby dajú vyrobiť z látky, sadry, hliny alebo novín či papiera, napríklad vianočné origami hviezdy. Inšpirovať sa možno rôznymi návodmi dostupnými na internete, doplnila environmentalistka.