Žena platila každý deň za parkovné, aj tak dostala pokutu DVETISÍC eur: Nedodržala dôležité pravidlo!

DERBY – Žena sa dostala do sporu s prevádzkovateľom parkoviska, ktorý jej udelil pokutu za oneskorené zaplatenie parkovného. Napriek tomu, že každý deň platila, sa jej niekedy nepodarilo zaplatiť do piatich minút od parkovania. Tento prípad vyvolal otázky o spravodlivosti pravidiel a diskusiu o parkovacích predpisoch.

Rosey Hudsonová čelí súdnemu sporu s prevádzkovateľom parkoviska v Derby za nedodržanie pravidla platiť za parkovanie do piatich minút od príchodu, informuje denník The Independent. Napriek tomu, že od februára 2023 každý deň platí 3,30 libry (3,98 eur) za parkovací lístok, podľa jej slov ju zlý mobilný signál na mieste nútil odložiť platbu, kým nedorazila do práce. Teraz jej hrozí pokuta vo výške 1 906 libier (2 297,19 eur), čo vyvolalo otázky o spravodlivosti pravidiel a dostupnosti technológie na parkoviskách. Hovorca spoločnosti Excel Parking, ktorá spravuje parkovisko na Copeland Street, označil túto situáciu za následok jej vlastného konania.

Woman facing £1,906 parking fine for failing to pay for tickets within five minutes https://t.co/bPyH5sE9e2 — The Independent (@Independent) November 30, 2024

Uviedol, že dostala 10 pokút vo výške 100 libier (120,52 eur) za to, že nezaplatila parkovné do piatich minút od príchodu. Spoločnosť od nej teraz žiada zaplatenie deviatich nevyrovnaných pokút. Táto suma zahŕňa poplatok za vymáhanie dlhu vo výške 70 libier (84,37 eur) za každú pokutu, 8-percentná ročný úrok a 195 libier (235,02 eur) za súdne náklady. Hovorca spoločnosti tvrdil, že Hudsonovej trvalo 14 až 190 minút, kým od príchodu na parkovisko zaplatila. Hudsonová však toto tvrdenie označila za absurdné a oneskorenie pripísala zlyhaniu aplikácie, ktorá nevedela okamžite spracovať platby.

„Snažila som sa získať signál, no nepodarilo sa mi to, takže som využila Wi-Fi v obchode a zaplatila online prostredníctvom ich aplikácie,“ povedala pre BBC News. „Volala som do spoločnosti a vysvetlila situáciu, no v podstate mi povedali iba to, že pokutu musím zaplatiť. Aby som ich mala z krku, uhradila som pôvodnú pokutu za parkovanie,“ dodala Hudsonová. Prípad bol dokonca postúpený na súd. Hudsonová tvrdí, že jej prípad je silný a verí, že môže pomôcť nielen jej, ale aj ďalším ľuďom v podobnej situácii. Očakáva, že sudca pochopí jej pohľad a uzná jej stanovisko v tomto spore.

Woman's £1,906 bill over five-minute parking rule https://t.co/dagSdnT2eH — BBC News (UK) (@BBCNews) November 30, 2024

Excel Parking tvrdí, že pravidlo o piatich minútach je jasne označené na tabuli parkoviska a zároveň uvádza, že Hudsonová mala možnosť zaplatiť aj mincami. Tá však trvá na tom, že táto možnosť nebola uskutočniteľná, pretože parkovací automat bol nefunkčný. Hovorca spoločnosti zdôraznil, že značenie na parkovisku jasne uvádzalo, že ide o „platbu pri vstupe“ s maximálnym časovým limitom piatich minút na zakúpenie parkovacieho lístka. Tento termín je súčasťou podmienok používania parkoviska a rovnako je zodpovednosťou každého vodiča prečítať a pochopiť tieto podmienky. Hovorca tiež naznačil, že Hudsonová si je sama strojcom svojho vlastného nešťastia.