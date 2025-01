Pohľad na luxusné mesto za takmer 190 miliónov eur vyráža dych: VIDEO Akoby ste sa ocitli v Disney rozprávke!

(Zdroj: YouTube/fearlessandfar)

MUDURNU – Mnohé predstavy vytvorení luxusných miest zostávajú len nápadmi, pričom iba niektoré dospejú do štádia realizácie. Problémom je často nedostatok financií. To má za následok napoly dokončené mestá, ktoré zívajú prázdnotou. Jedným z nich je aj obytný komplex Burj Al Babas, ktorý je plná hradov.

Komplex obytných domov Burj Al Babas v Turecku pozostáva zo 732 domov, z ktorých každý je inšpirovaný tak, aby pripomínal honosný dizajn európskeho hradu. Neboli ani lacné, predávali sa za 370 000 až 530 000 dolárov (350-tisíc až 502-tisíc eur) za kus. Za neúspešným projektom premeny 250-hektárového pozemku na magický pozemok stála spoločnosť Sarot Group, ktorá začala stavať v roku 2014. Projekt stál 200 miliónov dolárov (189 miliónov eur) a celý bytový komplex mali v úmysle dokončiť za štyri roky. Dnes sa však návštevníkom naskytá strašidelný pohľad na rady monotónnych bielych týčiacich sa domov, ktoré z diaľky pripomínajú scénu z Disney rozprávky.

Nikomu, kto investoval peniaze do jedného z týchto nedokončených hradov, sa však nepodarilo dosiahnuť rozprávkový šťastný koniec. Teraz je to miesto, ktoré navštevujú mestskí prieskumníci, ako napríklad autor profilu Feedless & Far, ktorý zdieľal podrobný pohľad na mesto a jeho budovy. Areál sa nachádza v blízkosti historického mesta Mudurnu na severe krajiny, asi dve hodiny jazdy od Čierneho mora, ale do roku 2018 predaj začal klesať a dodávatelia za komplexom vyhlásili bankrot ešte pred jeho dokončením.

To znamená, že v súčasnosti na pozemku zostalo asi 530 čiastočne postavených domov. Stavitelia plánovali do projektu zahrnúť aj nákupné centrum, vodný park s toboganmi a potokmi, ako aj kryté bazény, kúpele a sauny. Od roku 2022 nebol dokončený žiadny z hradov a 587 z nich je dokončených iba spolovice, informuje portál Conde Nast Traveler. Práve kvôli nedokončeným budovám nemôže v Burj Al Babas nikto bývať.