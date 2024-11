Vedeli ste, že existuje až 15 druhov ORGAZMU? Odborníci prezradili, ako dosiahnete každý z nich

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA – Mnoho ľudí zaujíma, ako dosiahnuť lepší a častejší orgazmus a ako zabezpečiť, aby ho zažil aj partner. Hlavným problémom je však podľa odborníkov to, že ľudia nevedia, že existuje viacero rôznych druhov vyvrcholenia. Podelili sa preto o pätnásť rôznych druhov orgazmov, ktoré môžete zažiť.

Orgazmus je v svojej podstate prirodzená fyziologická reakcia na vonkajšie podnety, ktoré spôsobujú, že chemikálie, ako dopamín (hormón šťastia) a oxytocín (hormón lásky), zaplavia mozog. Môže to znieť zložito, no výsledok je jednoduchý: nezameniteľný pocit eufórie. Benefity orgazmu tým však nekončia. Môže pomôcť zmierniť stres, zlepšiť spánok a, samozrejme, posilniť intimitu. Orgazmy možno rozdeliť do dvoch hlavných kategórií: sexuálne a nesexuálne. Sexuálne orgazmy, alebo tie, ktoré sú vyvolané stimuláciou genitálií, sú spojené s väčšinou sexuálnych zážitkov. Či už počas sexu s partnerom alebo pri samostatnom potešení, tieto orgazmy sú zvyčajne výsledkom úmyselného vzrušenia.

Na druhej strane, nesexuálne orgazmy často prichádzajú nečakane, bez úmyslu dosiahnuť vyvrcholenie. Tieto orgazmy sa môžu objaviť pri aktivitách, ako je cvičenie či spánok. Aj muži, aj ženy môžu zažiť oba typy orgazmu, no existuje jedna veľká odlišnosť: ženské orgazmy sú oveľa tajomnejšie než mužské. Napriek rokom výskumu sa vedci stále snažia pochopiť zložitosť ženského sexuálneho potešenia, ktoré ovplyvňuje široká škála fyzických, emocionálnych a psychologických faktorov. Odborníci sa však zhodujú, že existuje až 15 typov orgazmu, ktoré môžete zažiť, informuje denník Daily Mail.

1. Klitorálny orgazmus

Tento typ orgazmu je považovaný za jeden z najjednoduchších a najbežnejších u žien, a to vďaka veľkému množstvu nervových zakončení v oblasti klitorisu – viac ako 10 000, čo je približne dvakrát viac, než má penis. Tento orgazmus možno dosiahnuť akoukoľvek rytmickou stimuláciou tejto oblasti.

2. Vaginálny orgazmus

Vaginálny orgazmus je ťažko dosiahnuteľný a veľmi žiadaný, vzniká vďaka vnútornej stimulácii. Štúdie ukázali, že len 20 percent žien dokáže dosiahnuť tento typ eufórie, často v kombinácii s klitorálnym orgazmom. Zaujímavé je, že je pravdepodobnejší pri pohlavnom styku s dlhodobým partnerom.

3. Cervikálny orgazmus

Cervix, ktorý sa nachádza na vrchole pošvového kanála ženy, sa môže zdať ako nezvyčajný bod pôžitku. Napriek tomu štúdie ukázali, že jeho stimulácia aktivuje oblasti mozgu, ktoré sa líšia od tých, ktoré sú zapojené pri vaginálnych a klitorálnych orgazmoch, čo vedie k odlišnému typu uvoľnenia. Ženy, ktoré zažili cervikálny orgazmus, ho opisujú ako oveľa hlbší.

4. G-bod

Vedci a odborníci sa už dlhodobo hádajú, či naozaj existuje takzvaný „G-bod“, kvôli nedostatku anatomických dôkazov. Mnoho odborníkov sa domnieva, že sa nachádza v prvej tretine prednej pošvovej steny, hoci jeho presné umiestnenie ešte nebolo definitívne potvrdené. Analýza 31 štúdií z roku 2021 však naznačila, že väčšina žien profitovala zo stimulácie tohto bodu.

5. Ženská ejakulácia

Ide o neúmyselné uvoľnenie čírej tekutiny (ktorá sa považuje za zmes moču a sekrétov zo Skénéových žliaz) počas intenzívneho fyzického vzrušenia. Niektorí odborníci ho považujú za mýtus, ktorý vznikol v pornografickom priemysle, no štúdia z roku 2019 ukázala, že až 54 percent žien tento typ orgazmu dosiahlo.

6. Prostatový orgazmus

Niekoľko centimetrov vnútri konečníka sa nachádza obzvlášť citlivá oblasť – prostata, ktorá je často označovaná ako „mužský G-bod“ vďaka svojej schopnosti vyvolať orgazmus. Masáž tejto oblasti stimuluje ejakulačné kanáliky (zodpovedné za prenos kombinácie semena a prostatického tekutiny z semenníkov do močovej trubice), čo vedie k euforickému efektu.

7. Análny orgazmus

Sexuálna stimulácia v okolí konečníka môže vyvolať kontrakcie panvových svalov, ktoré vedú k silnému orgazmu. Tento jav ženy často popisujú ako „dlhšie trvajúci“ než vaginálny alebo klitorálny orgazmus, aj keď análny orgazmus môžu zažiť všetky pohlavia počas svojho života.

8. Orgazmus stimuláciou bradaviek

Bradavky môžu byť významnou oblasťou sexuálneho pôžitku vďaka mnohým nervovým zakončeniam, hoci môže byť jednoduchšie dosiahnuť orgazmus pri súčasnej stimulácii inej erogénnej zóny. Tento typ orgazmu je podobný tomu genitálnemu, pretože aktivuje rovnaké časti mozgu.

9. Zmiešaný orgazmus

Pri stimulácii viacerých zdrojov potešenia (napríklad klitorisu a bradaviek) a dosiahnutí vyvrcholenia v rovnakom čase môžete zažiť „zmiešaný“ orgazmus. Keďže stimulácia rôznych erotogénnych zón aktivuje rôzne oblasti mozgu, tento typ orgazmu môže byť intenzívnejší než iné formy.

10. Viacnásobný orgazmus

Tento typ orgazmu nastáva, keď sa orgazmy striedajú za sebou. Menej ako 10 percent dvadsiatnikov mužského pohlavia a menej ako 7 percent tridsiatnikov mužského pohlavia má potenciál zažiť tento typ orgazmu. Pre ženy je však dosiahnutie viacnásobného orgazmu jednoduchšie, pravdepodobne kvôli odpočinkovej fáze, ktorú muži často potrebujú medzi orgazmami.

11. Erotogénny orgazmus

Podobne ako bradavkové orgazmy, erotogénne orgazmy nastávajú, keď sú stimulované oblasti mimo genitálií. Štúdia z roku 2013 odhalila, že najbežnejšími bodmi potešenia sú ústa a pery, zátylok a zadná časť krku, vnútorná strana stehien a línia pubického ochlpenia.

12. Energetický orgazmus

„Energetické orgazmy“ sú technicky nesexuálne a vznikajú pri šírení sexuálnej energie po celom tele. Zvyčajne trvajú dlhšie než bežné orgazmy. Jedna analýza sa zamerala na aktiváciu mozgu 11 žien, ktoré si predstavovali, že zažívajú sexuálne uspokojenie. Výsledok ukázal aktiváciu tých istých oblastí mozgu, ktoré sa rozžiaria pri erotogénnej stimulácii.

13. Orgazmus pri cvičení

Podobne ako svalové kontrakcie počas genitálneho vyvrcholenia, „coregasm“ alebo cvičebný orgazmus sa zvyčajne vyskytuje po zapojení jadra tela pri rôznych cvičeniach, ako je lezenie po lanách, brušné cviky alebo joga. Hoci presné dôvody alebo mechanizmy tohto javu nie sú úplne objasnené. štúdia zistila, že 9 percent ľudí zažilo tento fenomén aspoň raz v živote, najčastejšie vo veku medzi 16 a 22 rokom života. Keďže tento typ orgazmu nevyžaduje sexuálnu stimuláciu, môže sa objaviť nečakane v ktoromkoľvek veku.

14. Orgazmus pri kojení

Napriek tomu, že kojenie nie je sexuálne orientovaným aktom, môže byť stále považované za veľmi príjemnú činnosť. Štúdia uverejnená v European Gynecology & Obstetrics zistila, že ženy uvádzali pocit vzrušenia pri kŕmení svojich novorodencov, aj keď to zriedka opisovali ako sexuálne. Pre tých, ktorí zažili väčšie vzrušenie, bol tento typ popísaný ako eufória, podobne ako pri predohre.

15. Orgazmus v spánku

Tento typ orgazmu je hovorovo známy ako „mokré sny“. Často je výsledkom hormónov a nevyžaduje žiadnu stimuláciu – hoci živé sny môžu pomôcť. Väčšina jedincov, ktorí zažívajú spánkový orgazmus, sú dospievajúci muži, hoci ich môžu zažiť všetky pohlavia v akomkoľvek veku.