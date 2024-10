Odborníci upozorňujú na DEVÄŤ populárnych sexuálnych mýtov: Ničia vám vzťahy a intimitu! Takto to napravíte

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Sexuálne mýty bránia ľuďom tešiť sa z väčšej intimity počas milovania. Ide o mylné presvedčenia a postoje, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sexuálny život a môžu prispieť k nerealistickým očakávaniam a zbytočnému sklamaniu. Odborníci pre portál news.com.au upozornili predovšetkým na deväť sexuálnych mýtov, ktoré možno ničia milostný život aj vám.

(Zdroj: Getty Images)

Spontánnosť je kľúčová

Ide o presvedčenie, že sex by mal byť vždy spontánny a neplánovaný. Držanie sa tohto mýtu však môže nakoniec spôsobiť, že si to v posteli neužijete vôbec. Pri rýchlom a zaneprázdnenom životnom tempe sa totiž ľahko stane, že sex vypadne z vášho zoznamu priorít. Tento mýtus navyše neberie do úvahy dôležitosť komunikácie a zámernosti v zdravom a aktívnom sexuálnom živote. Riešenie: Naplánujte si do svojho života sex, napríklad tak, že si milostnú chvíľku spolu s partnerom vopred poznačíte do kalendára.

Jedine penetratívny sex je ten kvalitný

Ide o mylnú predstavu, že sex je kvalitný len vtedy, ak zahŕňa penetračný styk. Podľahnutie tomuto mýtu zanedbáva rozmanitosť sexuality a intímnych aktivít a zároveň zvyšuje tlak na vykonávanie penetračného sexu, čo môže viesť k problémom s výkonom u mužov a aj žien. Zanedbáva aj iné formy potešenia, ktoré môžu byť rovnako alebo viac uspokojujúce. Riešenie: Venujte viac času nepenetračnému sexu. Vnímajte predohru ako milovanie a nie ako niečo, čo sa deje pred ním. Sústreďte sa len na dotyky.

(Zdroj: Getty Images)

Orgazmy sú nevyhnutnou podmienkou spokojnosti

Tento mýtus udržiava predstavu, že každé sexuálne stretnutie musí viesť k orgazmu, aby ho obaja partneri považovali za úspešné alebo uspokojujúce. Takéto presvedčenie však nakoniec vedie k frustrácii alebo dokonca k nevôli. Orgazmy sú skvelé, ale nemusí k nim dôjsť, najmä ak ste v strese alebo ste zaseknutí vo svojich myšlienkach. Čím väčší tlak na seba vyvíjate, aby ste boli vzrušení alebo dosiahli orgazmus, tým viac nedosiahnuteľné bude tak jedno, ako aj druhé. Riešenie: Pri sexe sa sústreďte skôr na proces než na konečný výsledok. Venujte viac času predohre a ak už necítite túžbu, zbytočne sa kvôli tomu neobviňujte a nestresujte.

V dlhodobých vzťahoch klesá túžba

Podľa tohto mýtu klesá s vekom túžba. Ak tomu veríte, nevyhnutne to povedie k tomu, že vaše sexuálne spojenie ochabne. Vek síce môže byť jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú túžbu, ale je tu aj mnoho ďalších, vrátane zmien fyzického a duševného zdravia, dynamiky vzťahu a postojov k sexu. Tento mýtus znižuje potrebu investovať do sexuálneho vzťahu bez ohľadu na to, v akej životnej fáze sa nachádzate. Prehliada tiež potenciál pre plnohodnotný a príjemný sexuálny život v akejkoľvek životnej fáze. Riešenie: Uprednostnite svoj sexuálny život a pravidelne sa o sexe rozprávajte.

(Zdroj: Getty Images)

Komunikácia nie je potrebná

Podľa tohto mýtu by mali partneri navzájom poznať svoje túžby a preferencie bez toho, aby sa o všetkom otvorene a úprimne porozprávali. Ak takto premýšľate, môže to viesť k neuspokojivým sexuálnym stretnutiam a vyhýbaniu sa sexu. Je totiž nepravdepodobné, že budete mať rovnaké preferencie ako váš súčasný partner alebo tí, ktorých ste mali predtým. Riešenie: Porozprávajte sa s partnerom o tom, čo sa vám páči a čo nie.

Viac je vždy lepšie

Je nesprávne domnievať sa, že množstvo sexu zodpovedá kvalite vzťahu. Takýto názor uprednostňuje kvantitu pred kvalitou a ignoruje dôležitosť emocionálneho spojenia a intimity. Riešenie: Odstráňte pozornosť od toho, koľko sexu máte a zamerajte sa na jeho kvalitu. Naplánujte si čas na milovanie, keď vás nikto nebude vyrušovať a vy sa nebudete ponáhľať.

Sex by mal byť zakaždým dokonalý

Tento mýtus spočíva v presvedčení, že každé sexuálne stretnutie by malo byť bezchybné, bez akýchkoľvek problémov alebo nepríjemných momentov. Zastávanie takéhoto názoru nevyhnutne vedie k sklamaniam a frustráciám. Sex môže byť obnažujúci a chaotický. Môžu vás prekvapiť nepríjemné polohy, pocity a zvuky. Vzrušenie sa mení zo dňa na deň a ovplyvňuje ho aktuálny zdravotný stav a to, ako sa cítite. Nie je teda možné, aby bolo každé sexuálne stretnutie bezchybné. Riešenie: Pokúste sa vnímať každé milovanie ako príležitosť byť so svojím partnerom. Zamerajte sa skôr na účel a spojenie než na množstvo výsledkov.

(Zdroj: Getty Images)

Bez námahy a prirodzene

V tomto prípade ide o predstavu, že dobrý sex by mal prebiehať prirodzene a bez námahy, bez potreby učenia sa, tréningu alebo úsilia. Je to však niečo, v čom sa praxou a skúmaním zlepšujeme. Udržiavanie mýtu, že je to niečo, čo dosiahnete bez námahy a prirodzene, má za následok sklamanie a nedovolí vám preskúmať potenciál vášho sexuálneho spojenia. Riešenie: Prediskutujte s partnerom, aký druh sexu by ste si obaja želali v konkrétnej situácii. Buďte otvorení novým skúsenostiam a poskytnite povzbudzujúcu spätnú väzbu.

Muži vždy chcú sex/ženy nechcú

Tento mýtus je spojený so stereotypnými predpokladmi o pohlaví a sexualite, ktoré udržiavajú predstavu, že muži sú vždy pripravení na sex, zatiaľ čo ženy taký záujem nemajú. Tento mýtus zvyšuje zbytočný tlak na mužov, aby v danom čase podávali sexuálny výkon a zároveň znižuje túžby žien, ktoré za týchto okolností v porovnaní s mužmi vyzerajú ako druhoradé. Riešenie: Prediskutujte, kedy každý z vás preferuje sex a striedajte sa v jeho iniciovaní. Ak je váš sexuálny život ovplyvnený mýtmi, prichádzate o úžasné výhody zdravého sexuálneho života počas celého vášho vzťahu.