Mladík zdedil zdanlivo obyčajnú bankovku: Keď si všimol malý DETAIL, zostal v šoku! Môže podať výpoveď

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Muž známy len ako Tommy, ktorý zdedil vzácnu päťdolárovú bankovku od svojej zosnulej starej mamy, sa môže tešiť z dedičstva v hodnote niekoľkých stoviek tisíc dolárov. Na prednej strane tejto unikátnej bankovky z roku 1988 sa totiž nachádza tlačová chyba – v pravom dolnom rohu je znak, ktorý by normálne mal byť na opačnej strane bankovky. Po otočení sa na ľavej dolnej strane objaví prázdne miesto, ktoré zasahuje až do stredu, kde by mala byť vytlačená tlačová informácia. Video sa stalo virálnym na TikToku s viac ako 890 000 zobrazeniami, keď Charlotte Carrollová, priateľka Tommyho, zverejnila bankovku s popisom: „Je to najšialenejšia bankovka, akú som kedy videla.“

Prezradila tiež, že ich hodnota bankovky šokovala. „Ponúkali nám sumy od 5 do 400 000 dolárov (4,74 až 378 816 eur), ale odmietli sme,“ povedala Carrollová pre portál Newsweek. Dodala, že chcela tento vzácny nález zdieľať so svojimi sledovateľmi, ktorí sa zaujímajú o zberateľstvo peňazí. Podľa odborníkov zo spoločnosti Palm Island Coins na Floride sú bankovky s tlačovými chybami najvyhľadávanejšími a najcennejšími kúskami na trhu zberateľských predmetov. Na trhu je napríklad podobná jednodolárová bankovka v predaji za 1 249 dolárov (1 323,31 eur), zatiaľ čo iná päťdolárová bankovka s podobnou vadou je k dispozícii za 1 800 dolárov (1 907,09 eur).

Expert na papierové peniaze Wyatt McDonald však pre Newsweek uviedol, že tlačové chyby na novších bankovkách nie sú až také zriedkavé a nezvyšujú ich hodnotu o veľa — maximálne o dvoj- až trojnásobok pôvodnej hodnoty. „Tlačové chyby na starších bankovkách môžu byť veľmi cenné, pričom farba pečiatky je zvyčajne najlepším ukazovateľom,“ povedal McDonald. „Tlačová chyba na moderne vytlačenej bankovke so zelenou pečiatkou zvyčajne zvýši hodnotu len o pár dolárov,“ dodal. Carrollová sa spolu so svojím priateľom rozhodla, že bankovku nepredá. „Je to náš najobľúbenejší a najcennejší kúsok v celej našej zbierke,“ povedala pre Newsweek. Ďalším dôvodom je sentimentálna hodnota tohto dedičstva.