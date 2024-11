Ktorý živočích ovládne Zem, ak všetci ľudia vyhynú? Vedci poznajú odpoveď! Toto by ste nečakali

(Zdroj: Getty Images)

OXFORD – Existuje niekoľko potenciálnych scenárov, podľa ktorých by ľudstvo jedného dňa mohlo zmiznúť – od jadrovej vojny, dopadu asteroidu, radikálneho zhoršenia klímy či umelej inteligencie, ktorá by sa mohla obrátiť proti ľuďom. Otázkou je, ktorá bytosť by sa potom mohla stať dominantným druhom na našej planéte.

Názory sú rôzne a odpoveď určite ovplyvní aj potenciálna kataklizma, ktorá môže spôsobiť vymretie ľudí, no ak veríte zoológovi a biológovi Timovi Coulsonovi z Oxfordu, odpoveď je len jedna – chobotnice. Vysoká inteligencia týchto morských tvorov je všeobecne známa a Coulson navyše zdôraznil ich šikovnosť, zvedavosť a schopnosť vzájomnej komunikácie, informuje denník Metro. Hovorí, že chobotnice patria medzi najprispôsobivejšie a najvynaliezavejšie tvory na Zemi. V prípade katastrofy by tak dokázali prežiť milióny rokov a stali by sa dominantným druhom na našej planéte.

(Zdroj: Getty Images)

Vzhľadom na to, že dokážu riešiť zložité problémy, manipulovať s predmetmi a dokonca sa s extrémnou presnosťou maskovať, Coulson verí, že za správnych podmienok by sa z nich dokonca mohol vyvinúť druh, ktorý by si mohol vybudovať vlastnú civilizáciu. Vedci tvrdia, že keď sú živočíchy v prostredí s menším množstvom potravy, sú nútené vyvinúť silnejšiu inteligenciu, aby prežili, a práve v takýchto situáciách sa rozpozná inteligencia chobotníc. Rozvinuli si také kognitívne schopnosti, ako je plánovanie (napríklad dokážu rozpoliť kokosový orech, aby sa skryli pod polovicu a odskrutkovať uzáver zatvorenej nádoby) a vyriešiť problém s hľadaním jedla.

Vzhľadom na to, že tieto zvieratá sa už osvedčili pri výrobe a používaní nástrojov, Coulson verí, že raz možno budú loviť na súši podobným spôsobom, ako ľudia lovia v mori. Už teraz dokážu na krátku chvíľu prežiť na súši a v budúcnosti by si dokonca mohli vytvoriť špeciálne vybavenie, ktoré im umožní byť na súši dlhšie. Ak by sa im však niečo také naozaj podarilo, trvalo by to milióny rokov. Coulson hovorí, že vzhľadom na to, že žijeme vo svete, ktorému dominujú cicavce, sú chobotnice nedocenenými konkurentmi, no vďaka svojim pokročilým kognitívnym schopnostiam, používaniu nástrojov a schopnosti prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu by mohli skutočne nahradiť ľudí.