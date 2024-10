Vedec podrobne opísal, ako by mohol vyzerať koniec sveta: Predchádzať mu bude TÁTO hrôzostrašná udalosť!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Naša planéta a život na nej môžu zaniknúť rôznymi spôsobmi: od ľudského konania a hrozby jadrových vojen až po dopad asteroidu. Známy fyzik Brian Cox, ktorý nedávno navštívil Chorvátsko a mal veľkú prednášku v Záhrebe, už predtým niekoľkokrát hovoril o tom, ako by mohol vyzerať koniec sveta.

Ak sa predtým nestane nejaká iná katastrofa, príčinou konca sveta bude podľa neho Slnko. Momentálne je v polovici svojej životnosti, ktorá by mala trvať približne ďalších 5 miliárd rokov. Keď hviezde ako Slnko dôjde vodík, začne umierať. Jej jadro sa začne rútiť a vytvorí ďalšie teplo, ktoré spôsobí, že sa vonkajšia vrstva začne rozširovať. Všetko, čo sa deje na Slnku, samozrejme ovplyvní aj Zem a časom sa Slnko zväčší natoľko, že by podľa Coxa malo zaplniť celý horizont, informuje denník Express. Dobrou správou je, že takýto katastrofický scenár sa tak skoro nestane. Katastrofálny dopad na našu planétu to bude mať asi za miliardu rokov.

Vplyvom zmien na Slnku sa aj Zem začne silno zahrievať. Podľa Coxa už život na Zemi nebude možný. Narušenie slnečnej aktivity tak spôsobí koniec sveta a všetkého na našej planéte. V ďalšom videu natočenom o niekoľko rokov neskôr Cox uviedol, že expanzia Slnka môže spôsobiť, že sa naša planéta vzdiali, hoci by pravdepodobne stále obiehala okolo horúcej hviezdy. Stane sa zrejme to, že Zem nakoniec zhorí a jej povrch by sa mohol zmeniť na popol.

Po 6 miliardách rokov môže Slnko explodovať, vyvrhnúť veľké množstvo plynu a prachu do vesmíru a vytvoriť obrovskú hmlovinu. V strede toho, čo bývalo Slnkom, zostane len slabá žiara, menšia ako Zem. Coxova teória je určite zaujímavá, ale hovorí o horizonte piatich až šiestich miliárd rokov, čo je nepredstaviteľné obdobie. Kvôli početným hrozbám a potenciálnym nebezpečenstvám niektorí vedci, ale aj ľudia ako Elon Musk tvrdia, že by sme už mali myslieť na hľadanie alternatívnej planéty, kde by ľudstvo mohlo ďalej žiť.