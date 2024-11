Muž, ktorý vyfajčil dve krabičky cigariet denne, RADIKÁLNE ukončil svoju závislosť: Na hlavu si nasadil...

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Či už sa roky snažíte prestať fajčiť, alebo o tom uvažujete, ale chcete si byť istí, že už nikdy nezačnete, myšlienka zamknúť si hlavu do klietky je extrémna sama o sebe. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) tabak každoročne zabije približne osem miliónov ľudí. Zo všetkých týchto úmrtí sa sedem miliónov týka fajčiarov, zatiaľ čo 1,2 milióna ľudí zomiera na následky pasívneho fajčenia. Istý muž menom Ibrahim Yucel z tureckého mesta Kütahya urobil to, čo by väčšina ľudí nikdy ani len nezvážila. V roku 2013 si zamkol hlavu do kruhovej klietky a dal svojej manželke jediný kľúč.

Ako informoval portál Ary News, pre tento radikálny krok sa rozhodol po tom, čo jeho otec zomrel na rakovinu pľúc v dôsledku niekoľkoročného užívania tabakových výrobkov. Yucel vyfajčil dve krabičky cigariet denne po dobu viac ako dvadsať rokov, takže so svojou závislosťou nedokázal len tak prestať. Rozhodol sa preto zostrojiť klietku, ktorá pozostávala z 39 metrov drôtu a zámku. Vďaka malým medzierkam medzi medeným drôtom mohol piť vodu cez slamku, ale cigareta sa do medzierok nezmestila, čo mu znemožnilo fajčiť. Nikto však nevie, či jeho vynález fungoval, pretože o Yucelovi a jeho rodine sa po tom, ako začal nosiť prilbu, prakticky neobjavujú žiadne správy.

Na Reddite sa mnoho používateľov zapojilo do diskusie, čo by s klietkou robili a či Yucel urobil dobre, že takýmto spôsobom chcel prestať fajčiť. Niektorí sa smiali na tom, že by im to spôsobilo problémy, ako napríklad škrabanie na nose, iní ponúkli vlastné nápady, ako by mohol stále fajčiť aj s klietkou na hlave, napríklad fajčením cez slamku. Ďalší boli zmätení a pýtali sa, či neexistuje lepší spôsob, ako skončiť s týmto zlozvykom. Iní vtipkovali a tvrdili, že by chodil okolo fajčiarskych zón a žiadal ľudí, aby mu dýchali na tvár.