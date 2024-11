Užívate TIETO lieky? Pozor na listovú zeleninu, varujú odborníčky! Riskujete vážne zdravotné problémy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Zjednodušene povedané, za všetko môže vysoké množstvo vitamínu K obsiahnutého v zelenej listovej zelenine, pre portál Live Science povedala Joan Salge Blakeová, profesorka výživy a registrovaná dietologička na Bostonskej univerzite. Množstvo druhov zeleniny, ako je kel, špenát, mangold, kapusta, čakankový šalát, brokolica a ružičkový kel, sú obzvlášť bohaté na vitamín K a obsahujú viac ako 100 mikrogramov na porciu. Jedným z dôvodov, prečo je vitamín K dôležitý, je to, že pomáha mi zrážaní krvi. Ide o automatickú reakciu organizmu, ktorá pomáha predchádzať nadmernej strate krvi. „Bez vitamínu K môže jednoduchý rez na prste viesť k nekontrolovateľnému krvácaniu,“ povedala Blakeová.

Na zníženie rizika krvných zrazenín u pacientov s určitými zdravotnými problémami, ako je fibrilácia predsiení, lekári predpisujú lieky proti zrážaniu krvi, nazývané aj antikoagulanciá alebo lieky na riedenie krvi. Často predpisovaným antikoagulantom je Warfarín, ktorý pôsobí tak, že blokuje enzým aktivujúci vitamín K. Keď pacienti užívajúci tento liek náhle zvýšia príjem potravín bohatých na vitamín K, ako je listová zelenina, môžu zvrátiť účinky lieku, čo v konečnom dôsledku zníži účinnosť liečby a umožní rýchlejšie zrážanie krvi.

To ale neznamená, že pacienti, ktorí užívajú lieky na zrážanie krvi, by sa mali listovej zelenine úplne vyhýbať. Kľúčom k predchádzaniu výkyvom je podľa Blakeovej udržiavať konzistentný príjem vitamínu K. Anastasiya Shorová, odborná asistentka na Touro School of Pharmacy v New Yorku, vysvetlila, že niektoré druhy listovej zeleniny obsahujú viac vitamínu K ako iné. Napríklad šalát, špargľa a okra ho obsahujú 30 až 75 mikrogramov na porciu a porcia špenátu alebo kelu má viac ako 150 mikrogramov. Shorová preto odporúča, aby pacienti užívajúci lieky na riedenie krvi konzumovali listovú zeleninu v konzistentnom množstve.