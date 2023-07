Význam populárneho hitu je oveľa depresívnejší, než ste si mysleli: Viete vôbec, o čom sa v ňom spieva?

LONDÝN - Existuje mnoho piesní, ktoré si radi pustíte, keď máte tanečnú náladu. Výnimkou nie je ani skladba "Hey Ya!" od skupiny Outkast, ktorá síce vyniká rytmom, no v skutočnosti nie je až taká veselá. TikTokerka vo svojom videu prezradila, čo text piesne v skutočnosti znamená. Vedeli ste to?

Snáď každý pozná popový hit skupiny Outkast "Hey Ya!" z konca roka 2003, ktorý sa dostal na prvé miesto v americkom rebríčku Billboard 100. Ľudia si pieseň obľúbili najmä kvôli chytľavému, energickému rytmu. Ak ste sa ale niekedy započúvali do textu, potom už viete, že nejde o príliš optimistické dielo. V skutočnosti má temnejší význam, než sa môže zdať. Vo videu na TikToku užívateľka Elizabeth Devastová zdieľala pieseň ako súčasť série, ktorú pútavo nazvala: "Piesne, ktoré vás zasiahnu, keď viete, o čom sú".

"André 3000 to vlastne napísal o súčasných vzťahoch a o tom, aké sú zmätené. Na začiatku piesne dokonca odkazuje na svoj vlastný vzťah; ako ho jeho dievča nechce opustiť a ako v skutočnosti nevie, aký je za tým dôvod."

K významu piesne sa v roku 2021 na Twitteri vyjadrila aj samotná kapela. Zverejnili príspevok, v ktorom je zachytený spevák André 3000 a fotografiu graficky rozdelili. Malú časť nazvali bop, čo referuje k popovému tancu a väčšiu časť označili za "najsmutnejšiu pieseň, aká kedy bola napísaná".

Alright alright alright alright alright we made one. pic.twitter.com/lSMmPTtgdD — Outkast (@Outkast) May 3, 2021

Ak ste sa nikdy pozorne nezapočúvali do piesne, potom zrejme neviete, že má naozaj hlboký význam. Napríklad v jednej pasáži sa spieva: "Myslíš si, že to máš/Oh, myslíš si, že to máš/Ale dostať to znamená, že nedostaneš nič, lebo tam nie je nič. Dávame sa dokopy/Oh, dávame sa dokopy/Ale separácia je vždy lepšie, keď sú v tom pocity. Vieš, čo hovoria, nič netrvá večne." Napokon zaznie veta, ktorá hovorí o tom, že keď nič netrvá večne, prečo robiť z lásky výnimku.

S odkazom na ďalšiu časť TikTokerka vysvetlila: "To, o čom hovorí, spočíva v moderných vzťahoch. Ľudia v nich zostávajú, pretože jednoducho nechcú byť sami, nie kvôli láske k druhej osobe." Napokon poukázala na to, že aj samotný spevák v polovici piesne uznal, že ľudia budú počuť len hudbu, ale nie slová, čo svedčí o hlbšom význame piesne.