Cez víkend si pospíme o hodinu dlhšie: Odborníci však pred zmenou času varujú! Neurobte TÚTO chybu aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Už tento víkend, konkrétne v noci zo soboty na nedeľu, o tretej hodine ráno sa zmení čas z letného na zimný. Znamená to, že si o hodinu dlhšie pospíme, a tak si pomyselne predĺžime víkend. Je však známe, že táto zmena nemá okrem hodiny dlhšie v posteli významný benefit. Znamená to totiž, že sa dni začnú podstatne skracovať a s nimi aj čas, kedy budeme mať za oknami stále svetlo. Britskí odborníci navyše upozornili na niekoľko zdravotných problémov, ktoré vás môžu v dôsledku zmeny času najbližšie dni či týždne potrápiť. Kým niektoré nie sú závažného charakteru, iné určite netreba prehliadať.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa Britskej spánkovej spoločnosti (BSS) môže zmena času narušiť náš cirkadiánny rytmus, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie. Zmeny môžu poškodiť náladu a zvýšiť riziko srdcových infarktov alebo mŕtvice. Štúdie tiež naznačujú, že posun času ovplyvňuje počet dopravných nehôd, pričom po zmene času sa zvýšil počet smrteľných havárií. Navyše, odborníci odhadujú, že zmeny v čase zvyšujú náklady na energie. Dobrou správou však je, že ak budete dodržiavať svoju spánkovú rutinu bez ohľadu na zmenu času, nepríjemným dopadom sa poľahky vyhnete.

Možno ste si v tomto momente položili otázku, prečo sa hodiny posúvajú späť. Mnohé civilizácie prispôsobovali čas dostupnosti denného svetla počas roka. Avšak samotná myšlienka posunúť hodiny o hodinu dopredu a potom ich vrátiť späť je relatívne nová v rámci histórie. Až počas prvej svetovej vojny začali mnohé krajiny používať metódu, ktorú používame dnes. Mýtus, že to bolo pre farmárov, nie je pravdivý. Zmena času bola zavedené kvôli úsporám uhlia počas vojny, informuje portál Time and Date. So zmenou začalo Nemecko a Rakúsko-Uhorsko v roku 1916 a o pár týždňov neskôr sa pridalo aj Spojené kráľovstvo a ďalšie krajiny.