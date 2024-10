Dva mesiace pred svadbou žena (27) odhalila DESIVÚ pravdu o svojom snúbencovi: Jej život sa obrátil naruby!

(Zdroj: YouTube/thismorning)

LONDÝN – Každá sníva o živote ako z rozprávky, no niekedy to osud zariadi úplne inak. Megan Clarková hľadala celý život lásku svojho života, ktorú napokon našla u muža menom Lord Bertie Underwood. Očaril ju svojim šarmom a okázalými darmi. Vtedy ešte netušila, že jej príbeh skončí úplne inak, než si predstavovala.

Celý príbeh začal tradične. Vtedy 20-ročná Megan a Bertie sa stretli prvýkrát v roku 2017, v bare na ostrove Wight vo Veľkej Británii, kde v tom čase pracovala, informuje denník Metro. O mesiac neskôr, po mnohých romantických večeroch, jazdách v jeho Bentley, kvetoch a daroch z Harrods, sa Megan presťahovala do jeho trojposchodového domu pri mori. Na Vianoce Bertie požiadal Megan o ruku s drahým diamantovým prsteňom. Megan dokonca opustila prácu v bare, a pustila sa do spoločného podnikania s predajom hodiniek. V tom čase si prvýkrát uvedomila, že jej život začína byť príliš dobrý na to, aby bol pravdivý.

Podozrenia sa objavili vtedy, keď do ich domu začali chodiť listy adresované iným osobám. Po roku a pol intenzívneho vzťahu sa rozhodla preskúmať Bertiho kanceláriu, kde našla ďalšie listy adresované osobe s iným menom. Rozhodla sa vypátrať, kto jej manžel skutočne je a zistila, že Bertie je podvodník menom Robert Madejski. Okrem toho odhalila, že Bertie si na jej meno zriadil niekoľko kreditných kariet, čo viedlo k dlhu vo výške približne 40 000 dolárov (37 116 eur). Okrem iného priznala, že urobila chybu, pretože je veľmi dôverčivá osoba a ľahko uverí všetkému, čo jej druhí povedia.

Dodala, že Madejski bol skutočne dobrý v tom, čo robil a nikdy nespravil žiadnu chybu ani jej nedal dôvod pochybovať. „Vymýšľal by si malé irelevantné klamstvá, aby podporil veľké klamstvá. Dokonca ani nevlastnil dom, v ktorom sme bývali, bol to prenájom,“ prezradila Megan. Neskôr bol zatknutý za nezávislé podvody. Uprostred päťročného trestu ušiel a od tej doby je stále na úteku. Na základe tejto skutočnosti sa rozhodla Megan podeliť o svoj príbeh v dokumente „Love Cheats“ na Channel 4. Vyjadrila presvedčenie, že Madejski urobí to isté opäť niekomu inému, preto dúfa, že vďaka zvýšeniu povedomia ho nájdu a uložia mu patričný trest.