Lekár varuje: Toto je PÄŤ príznakov, že vaše telo potrebuje viac živín! Ten prvý môžete ľahko prehliadnuť

KALIFORNIA – V auguste bola zverejnená štúdia, ktorá upozorňuje, že viac ako polovica ľudí na svete nekonzumuje dostatok živín nevyhnutných pre zdravie, vrátane vápnika, železa a vitamínov C a E. Ak chcete vedieť, ako ste na tom vy, pomôže vám to zistiť lekár Saurabh Sethi.

Kalifornský gastroenterológ Saurabh Sethi sa vo videu na TikToku podelil o päť príznakov, ktorými vám vaše telo dáva najavo, že mu chýbajú potrebné živiny a vitamíny. Ak ste niektorý z nich na sebe spozorovali, je čas vyhľadať odborníka.

Krehké nechty

„Poukazuje to na nedostatok bielkovín a železa v strave,“ povedal Sethi vo videu na TikToku. Nechty sa skladajú predovšetkým z bielkoviny keratín. To je dôvod, prečo je veľmi dôležité konzumovať bielkoviny v dostatočnom množstve, aby boli vaše nechty zdravé a silné. Odporúčaná výživová dávka je 0,8 gramu bielkovín na kilogram telesnej hmotnosti. Lámavosť nechtov, ktorá je častejšia u žien ako u mužov, môže byť tiež spôsobená častým umývaním rúk, ktoré z nich odbúrava vlhkosť alebo aj používaním acetónu na odstránenie laku, chladným a suchým počasím alebo obyčajným starnutím. Ďalšou možnosťou sú poruchy štítnej žľazy a anémia z nedostatku železa. Medzi potraviny bohaté na železo patrí červené mäso, hydina, ryby, špenát, fazuľa, celozrnné výrobky a vajcia.

Šklbanie očných viečok

„Šklbanie očných viečok alebo končatín poukazuje na nedostatok horčíka, ktorý je dôležitý pre prenos nervových impulzov,“ vysvetlil Sethi. Myokymia je vedecký termín pre orbicularis oculi, čiže sval, ktorý obklopuje oko, zatvára viečka a pritom sa mimovoľne sťahuje. Tento stav sa spája so stresom, únavou, konzumáciou kofeínu, nerovnováhou elektrolytov, namáhaním očí pri dlhšom pozeraní do počítača, niektorými liekmi a menej často s poruchami mozgu a nervového systému. Horčík zohráva rozhodujúcu úlohu pri fungovaní svalov. Hoci je užívanie doplnkov s jeho obsahom populárne, odborníci odporúčajú vopred sa poradiť s lekárom, aby ste sa uistili, že užívate typ horčíka, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Praskanie kĺbov

Praskanie alebo cvakanie kolien a kĺbov je bežný jav, najmä s pribúdajúcim vekom. Sethi však upozorňuje, že to môže byť varovným signálom nedostatku vitamínu D3 alebo vápnika. Vápnik buduje a udržiava silné kosti, zatiaľ čo vitamín D pomáha telu absorbovať vápnik z potravín, ako sú mlieko, sardinky a listová zelenina.

Predčasné šedivenie vlasov

Keď spozorujete šedivenie vlasov pred 20. rokom života, ide o predčasné šedivenie. Vedci nedokážu presne definovať, prečo k tomuto javu dochádza. Poukazujú však na genetiku, autoimunitné ochorenia, znečistenie, fajčenie, stres a chýbajúce vitamíny. „Mohlo by to naznačovať nedostatok vitamínu B12, ktorý je kľúčový pre produkciu červených krviniek a prenos kyslíka vo vlasových folikuloch,“ povedal Sethi. „Alebo by to mohlo súvisieť s nedostatkom medi zodpovednej za tvorbu melanínu, ktorý dodáva vlasom farbu,“ dodal.