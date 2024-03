Chcete predísť Alzheimerovej chorobe, cukrovke či obezite? Zaraďte do jedálnička tieto ŠTYRI potraviny

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - To, čo jete, môže mať vážny vplyv na vaše zdravie. Pri konzumácii potravín by ste sa nemali starať len o kalórie, pretože zaradenie určitých vecí do jedálnička môže pomôcť predchádzať aj chorobám, ako je Alzheimerova choroba a cukrovka.

Nanešťastie však naša strava často obsahuje rafinované potraviny s vysokým obsahom tuku, cukru a sacharidov, ako sú koláče, biely chlieb, čipsy a vyprážané jedlá. Všetky tieto potraviny môžu v tele aktivovať zápalové procesy. Imunitný systém je zložitý a niektoré zdravotné problémy môžu byť vyvolané neočakávanými vecami, napríklad potravinami, ktoré konzumujete. Niektoré potraviny, ktoré denne konzumujete, môžu v tele spôsobiť vnútorný opuch alebo zápal. Ak sa nelieči, môže sa stať škodlivým a viesť k vážnym zdravotným problémom.

(Zdroj: Getty Images)

„To, čo jeme, má obrovský vplyv na naše zdravie. Strava, ktorá môže zvyšovať chronický zápal, obsahuje veľa rafinovaných obilnín, jedál vyprážaných na oleji a nápojov s vysokým obsahom cukru," vysvetľuje dietologička Carrie Ruxtonová, poradkyňa špecialistov na lokálne bolesti kĺbov a svalov Deep Relief. V rozhovore pre britský denník The Mirror Ruxtonová ďalej uviedla: „To zvyšuje riziko bolesti kĺbov a ďalších zdravotných problémov. Naopak, protizápalová strava sa spája so zlepšením zápalových markerov v krvi a tkanivách, čo môže znížiť zápal v tele."

Tiež sa podelila o štyri protizápalové potraviny, ktoré môžete zaradiť do svojho jedálnička a zbaviť sa tak ťažkostí. V prvom rade odporúča tučné ryby, ktoré sú najlepšou protizápalovou potravinou, pretože sú bohaté na špeciálne tuky omega-3. Dodala: „Štúdia v oblasti výživy zistila, že osteoartritída, zápalové ochorenie kĺbov, sa zlepšila po tom, čo pacienti dostávali navyše omega-3, pričom vedci zaznamenali zníženie bolesti a rozpad chrupavky." Následky bolesti svalov a kĺbov môžu byť zničujúce. Podľa doktorky Ruxtonovej by sa všetky bolesti kĺbov mali okamžite liečiť.

(Zdroj: Getty Images)

Mali by ste tiež zvýšiť príjem ovocia a zeleniny. Ruxtonová ďalej vysvetľuje: „Štúdie ukazujú, že konzumácia väčšieho množstva ovocia a zeleniny znižuje zápalový marker v krvi, ktorý sa nazýva C-reaktívny proteín. Ovocie a zelenina pomáhajú pri kontrole hladiny cukru v krvi a znižujú krvný tlak a hladinu cholesterolu. Zápal je tiež základom pre rozvoj Alzheimerovej choroby a prozápalová strava je spojená s týmto ochorením." Citácia v časopise Neurology ukázala, že u ľudí, ktorí konzumujú ovocie a zeleninu iba zriedka, je riziko vzniku Alzheimerovej choroby vyššie.

Ruxtonová tiež odporúča konzumovať živé jogurty a iné fermentované potraviny. Dodala: „Nerovnováha v črevnej mikroflóre je spojená so zápalom. Je známe, že fermentované potraviny zvyšujú počet dobrých druhov baktérií v črevách a pomáhajú zmierňovať zápaly. To môže pomôcť pri niektorých črevných ochoreniach, ako je napríklad syndróm dráždivého čreva. Bolo tiež preukázané, že jogurt prostredníctvom protizápalového účinku pozitívne ovplyvňuje črevné zápaly a obezitu." Podľa jej slov by ste do jedálnička mali zaradiť aj fazuľu a strukoviny, ktoré znižujú zápal v dôsledku znižovania zápalových markerov v krvi. To môže pomôcť ľuďom s nadváhou alebo cukrovkou. Ako Ruxtonová dodala, ukázalo sa tiež, že sójové bielkoviny zmierňujú príznaky osteoartrózy.