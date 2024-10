Hrozí vám predčasná smrť? Urobte si jednoduchý domáci test, radí odborník! Toto prehliadajú aj lekári

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

TENNESSEE - Ak ste niekedy uvažovali nad otázkou, ako dlho budete žiť, možno už čoskoro spoznáte odpoveď. Odborník na zdravie sa totiž podelil o jednoduchý domáci test, ktorým dokážete zistiť, ako ste na tom so svojím zdravím a či vám hrozí predčasná smrť.

Odborník na výživu a zakladateľ spoločnosti Nutrition World, Ed Jones, údajne pozná spôsob, ktorým môžete zistiť, ako dlho budete žiť. Podľa jeho názoru je pre dlhý a zdravý život potrebné starať sa o svoje telo, a to čo najprirodzenejším spôsobom. V jednom z dielov svojho podcastu prezradil trik, ktorý sa naučil od odborníka v oblasti dlhovekosti, doktora Petra Attia. „Ak nedokážete udržať činku, ktorá má 3/4 vašej hmotnosti, počas jednej minúty, zomriete skôr,“ uviedol a doplnil, že takýto jednoduchý trik prekoná každý test na cholesterol a krvný test. „Koľko zdravotníkov sa vás na to pýtalo? Žiadny, žiadny,“ uviedol ďalej.

Jones naznačil, že sila vášho tela je spoľahlivým ukazovateľom toho, ako sa časom oslabí všetko ostatné. „Vaše srdce, každý systém vášho tela. Ak to dokážete so správnou hmotnosťou, všetko ostatné je silnejšie. Silnejšie a odolnejšie telo starne pomalšie a má menej chorôb,“ vysvetlil. Odborník napokon doplnil, že práca na celkovej sile je pozitívna pre zdravie, pričom množstvo štúdií ukazuje, že silné svaly sú kľúčom k dlhšiemu životu.

Štúdia publikovaná v Journal of Gerontology: Medical Sciences napríklad zistila, že ľudia s nízkou svalovou silou majú o 50 percent vyššiu pravdepodobnosť, že zomrú skôr ako ich silnejší rovesníci, informuje denník The Independent. „Udržiavanie svalovej sily počas života – a najmä v neskoršom veku – je mimoriadne dôležité pre dlhovekosť a nezávislé starnutie,“ povedala vedúca výskumu Kate Duchownyová. Spolu so svojím tímom zistila, že dôležitá je najmä sila úchopu rúk, pretože je nepriamo spojená s obmedzeniami mobility. Napokon sa ukázalo, participanti, ktorých úchop rúk bol kategorizovaný ako slabý, mali o viac ako 50 percent vyššiu pravdepodobnosť predčasného úmrtia ako silnejší ľudia.