Žena (25) razom prestala chodiť a rozprávať: Hrôzostrašná príčina! TOTO môže hroziť aj vám, ak máte v práci...

Angličanka Emily Newmanová bola donedávna podľa jej slov v najlepšej kondícii, venovala sa fitnesu a užívala si novomanželské šťastie s 28-ročným manželom Jamesom Newmanom. Náhly záchvat, po ktorom ju previezli do nemocnice, jej však zmenil život. Napriek mnohým vyšetreniam a testom boli lekári z jej stavu zmätení. Až keď čelila desivým záchvatom ochrnutia, v dôsledku ktorých nemohla až osem dní hýbať nohami, vyhľadala súkromného špecialistu. Ten zistil, že trpí funkčnou neurologickou poruchou (FND). Ide o stav, ktorý spôsobuje problémy s odosielaním a prijímaním informácií mozgom a lekári sa domnievajú, že v jej prípade ide o dôsledok pracovného stresu. Emily teraz zápasí s nezrozumiteľnosťou vyjadrovania, záchvatmi tikov a keď sa chce niekam presunúť, musí použiť paličku alebo invalidný vozík.

„Moja reč je oneskorená a nejasná. Niekedy nedokážem vôbec komunikovať. Ak sa mi to s rečou skomplikuje, všetko sa vráti do troch až šiestich hodín. Mám aj tikové záchvaty. Minule som sa udierala dve hodiny. Bolo to naozaj bolestivé,“ povedala pre denník The Sun. Uviedla, že tieto príznaky spôsobujú jej rodine hrôzu a v súčasnosti má v priemere desať záchvatov týždenne. „Minulý týždeň som ich mala 25 za jedno popoludnie. Je to hrozný stav. Vôbec som neočakávala, že môj život bude takýto. Prežívam smútok z rôznych oblastí. Zo života, o ktorom som si myslela, že ho budem žiť, zo života, ktorý žijem v súčasnosti a z toho, ktorý som žila predtým.“ Emily bojuje aj so syndrómom posturálnej tachykardie (PoTS), pri ktorom sa jej neprimerane zvyšuje srdcová frekvencia. Opisuje ho ako mdloby. „Mala som kŕče. Pomyslela som si, že je to ono.“

Keď však neskôr v ten deň prišla domov, dostala ďalšie tri záchvaty. Zavolala záchranku a podstúpila testy, aby lekári vylúčili sklerózu multiplex (SM). Nakoniec nič nezistili. „Týždeň po tom som dostala záchvat, ktorý trval šesť až osem hodín. Osem dní som bola ochrnutá na nohy. Pomyslela som si, že takto nemôžem žiť,“ uviedla. Emily sa rozhodla ísť k súkromnému lekárovi, ktorý jej v decembri 2023 diagnostikoval FND. „Povedal, že je 33 percentná šanca, že sa to zlepší, 33 percentná šanca, že sa to zhorší a 33 percentná šanca, že to zostane rovnaké.“ Spýtal jej aj na to, či prežila niečo traumatické, ale na nič si nespomenula. Keď sa však zaujímal o to, či bola v pracovnom strese, odpovedala, že áno. V súčasnosti na jej stav neexistuje žiadny liek. Chce však zostať čo najpozitívnejšia a hovorí: „Skúšam robiť všetko, čo je v mojich silách. Snažím sa brať každý deň taký, aký prichádza. Stále chcem byť sama sebou a byť tým, kým som.“