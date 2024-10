Muž (53) náhle zmizol: Po mesiacoch prišiel šok! Manželka v skrini odhalila DESIVÝ nález, prehliadla ho aj polícia

(Zdroj: X/Independent)

ILLINOIS – Päťdesiatročná Jennifer Maedgeová nahlásila zmiznutie svojho manžela Richarda Maedge po tom, čo jej v apríli 2022 napísal SMS, v ktorej uviedol, že sa necíti dobre, a preto odchádza z práce skôr. Keď sa Jennifer vrátila domov do ich dvojposchodového domu v Troy v štáte Illinois, našla Richardovo auto na príjazdovej ceste, no po samotnom mužovi nebolo ani stopy.

Polícia nakoniec prehľadala dom, ale tiež dospela k záveru, že sa na pozemku nenachádzal. Ukázalo sa, že to tak nebolo a jeho bezvládne telo v skutočnosti ležalo v skrytej skrini pod schodmi. V rozhovore pre magazín People v roku 2023 Jennifer povedala, že až keď hľadala vianočné ozdoby, osem mesiacov po tom, čo Richard zmizol, náhodne našla jeho pozostatky. Vysvetlila, že sa prehrabávala vecami v skrini pod schodmi, keď si baterkou posvietila na to, čo polícia neskôr identifikovala ako mumifikované pozostatky jej manžela. Richard, ktorý mal v čase smrti 53 rokov, spáchal samovraždu. Prirodzene však polícia začala klásť otázky ako mohla jeho mŕtvola zostať tak dlho v dome bez toho, aby si to niekto všimol. Úrady pritom vykonali tri samostatné prehliadky majetku v sprievode psov.

Počas prvej návštevy domu, deň po zmiznutí Richarda, si policajti v interiéri všimli zápach podobný kanalizácii, ale nedokázali lokalizovať jeho zdroj, povedala neskôr pre televíziu KTVI hlavná zástupkyňa koronera Kelly Rogersová. Dodala, že pri ich druhej návšteve zápach stále pretrvával. Rogersová dodala, že dôležitým faktom zrejme bolo, že dom manželov bol zaprataný vecami. Jennifer spochybnila tento popis a poznamenala, že jej manžel jednoducho nechcel nič vyhadzovať, preto mali v dome toľko vecí. Tiež vysvetlila, ako počas ôsmich mesiacov po Richardovom zmiznutí hľadala v jeho zápisníkoch a denníkoch nejaké stopy o tom, kam odišiel.

Počas tejto doby nepríjemný zápach pretrvával, a tak zavolala inštalatéra. Aj on skonštatoval, že je na miesto cítiť závan čpavku, ale rovnako ako polícia pred nedokázal identifikovať, odkiaľ pochádza. „Zápach nebol v celom dome, bol veľmi, veľmi mätúci, pretože nemáme žiadnu pivnicu,“ povedala Jennifer. „Navyše, mám štyroch psov a mačku, ktoré sa potulujú, takže prinášajú veľa rôznych pachov,“ dodala. Poznamenala tiež, že skriňa, v ktorej bolo nájdené Richardovo telo, bola pôvodne prístupná dverami na chodbe. Po tom, čo manželia dom prerobili, sa však do nej dalo vojsť len cez dvere skryté vo vnútri väčšej vonkajšej skrine. „Bola to skrytá miestnosť, takže je viac než pravdepodobné, že pohltila väčšinu zápachu,“ uviedla.

Wife explains how she failed to find her 'missing' husband's body in their own home https://t.co/E2FWKXMJbq pic.twitter.com/ipmRTFnrU2 — The Independent (@Independent) October 8, 2024

Zástupca koronera však po pitve povedal KTVI, že keďže pozostatky boli pri náleze v mumifikovanom stave, nemuseli vydávať silný, pretrvávajúci zápach. To môže podľa neho vysvetliť, prečo nikto nedokázal nájsť zdroj zápachu. Polícia prehľadala pozemok, dvor aj hlavné poschodie. Napriek tomu Jennifer poznamenala, že jej v priebehu vyšetrovania nikdy nenapadlo spomenúť im skriňu. „Nikdy som na to nepomyslela, pretože mi nenapadlo, že by mohol byť práve tam,“ uviedla. „Nikdy by mi nenapadlo, že spácha samovraždu,“ dodala.