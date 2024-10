Čína predstavila ambiciózny plán v oblasti kozmického výskumu

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

PEKING - Čína sa chce do roku 2050 stať svetovým lídrom v oblasti kozmického výskumu. Ambiciózny plán predstavila v utorok Čínska akadémia vied, informuje agentúra AP.

Čína zaznamenala v uplynulých rokoch v oblasti kozmického výskumu veľký pokrok. Na obežnej dráhe Zeme vybudovala vlastnú vesmírnu stanicu a podarilo sa jej získať vzorky pôdy a hornín z odvrátenej strany Mesiaca.

Čínska akadémia vied v ambicióznom pláne spomenula širokú škálu oblastí vrátane výskumu čiernych dier, Marsu a Jupitera či hľadania obývateľných planét a známok mimozemského života.

"Vesmírny výskum v našej krajine je vo všeobecnosti stále v počiatočnom štádiu. Je to slabina, ktorú treba odstrániť na ceste k vybudovaniu vesmírnej veľmoci" povedal viceprezident Čínskej akadémie vied Ting Čch'-piao.

Peking si v pláne stanovuje dosiahnuť prelomové úspechy "s významným medzinárodným vplyvom", ktoré podporia prelomové inovácie a spravia z Číny mocnosť v oblasti kozmického výskumu.

AP pripomína, že Čína chce v rámci svojho vesmírneho programu vyslať človeka na Mesiac do roku 2030, čím by sa po Spojených štátoch stala druhou krajinou, ktorej sa to podarilo. Na Mesiaci tiež plánuje vybudovať výskumnú stanicu.