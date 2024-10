Muž vošiel do garáže, ocitol sa tvárou v tvár medveďovi: Mrazivé VIDEO! Z jeho reakcie vám spadne sánka

(Zdroj: Instagram/xandr_bc)

COQUITLAM – Predstavte si, že po náročnom dni prídete domov a tam vás čaká nemilé prekvapenie v podobe nezvaného hosťa. A hoci by niektorí okamžite spanikárili, muž vo videu, ktoré sa stalo hitom sociálnych sietí, odviedol skvelú prácu a vyhol sa potenciálne nebezpečnej situácii.

Alex Gold z Coquitlamu v Britskej Kolumbii v Kanade bol prekvapený, keď vstúpil do svojej garáže. Privítal ho totiž obrovský medveď a vďaka jeho reakcii sa toto video stalo virálnym. Alex zachoval pokoj a nezačal v panike utekať, ale začal robiť hluk, aby zviera odohnal. Začal tlieskať a kričať, čo zviera zmiatlo, a keď sa mu podarilo schovať do auta, začal trúbiť. Hlasný klaksón auta odohnal medveďa. Krátko nato sa však objavilo aj mláďa.

Alex zverejnil video z bezpečnostných kamier na svojom instagramovom profile, kde napísal, že medveďa videl niekoľkokrát, no nikdy nie tak zblízka a incident opísal ako nezabudnuteľný zážitok. Napriek tomu, že všetci vieme, že v podobných situáciách je dobré zostať v pokoji a konať s chladnou hlavou, niekedy je ľahšie to povedať, ako urobiť. Samozrejme, že to funguje len pri tomto type medveďa a pri stretnutí s inými druhmi medveďov táto metóda pravdepodobne nepomôže.

Ak stretnete napríklad medveďa hnedého, ktorý sa u nás vyskytuje, mali by ste reagovať úplne inak. Ak sa ocitnete tvárou v tvár medveďovi hnedému, mali by ste zachovať pokoj. Zároveň by ste mali odvrátiť zrak, pretože zvieratá považujú uprený pohľad za priamu hrozbu a výzvu. Nerobte žiadne prudké ani náhle pohyby a nekričte. Je lepšie prihovárať sa zvieraťu šeptom, pomaly sa vzďalovať a počkať, kým samo neodíde, informuje portál Bearwise.