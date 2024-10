Žena (62) dva mesiace jedla iba sardinky: Ľudia jej nadávali do bláznov, PREMENA však všetkým vyrazila dych!

(Zdroj: YouTube/DoctorBoz/Getty Images)

Bývalá vojačka Jane Crummettová bojovala s extrémnymi bolesťami nôh, zápalmi a závislosťou od jedla. Nakoniec sa jej však podarilo schudnúť viac ako 15 kilogramov po tom, ako konzumovala tri mesiace iba sardinky. „Ľudia si myslia, že som sa úplne zbláznila,“ povedala minulý mesiac floridskej lekárke Annette Bosworthovej, známej ako ‚Dr. Boz‘. Svojho času jej hmotnosť dosahovala 108 kilogramov a trpela plantárnou fasciitídou, ktorá jej komplikovala chôdzu. V roku 2020 začala držať mäsovú diétu a schudla takmer 30 kilogramov, ale prejavil sa u nej jojo efekt a hmotnosť sa jej vrátila späť. V máji, keď ručička váhy ukazovala 88 kilogramov, sa rozhodla dodržiavať 72-hodinový sardinkový pôst. Táto metóda má naštartovať metabolizmus a uviesť telo do pokročilej ketózy, aby mohlo rýchlo spaľovať tuk na energiu.

Crummettová zje každý deň štyri konzervy sardiniek a dopĺňa ich MCT olejom, čiže tukom získaným z kokosového alebo palmojadrového oleja, pričom denne spotrebuje približne 1 500 kalórií. „Nehladujem,“ povedala. Pri 98-dňovej hranici začiatkom tohto mesiaca si pochvaľovala, že diéta jej prinavrátila energiu, znížila hladinu cukru v krvi a zmiernila bolesti. Len za prvé dva týždne sa jej podarilo zhodiť päť kilogramov. Výživoví poradcovia pritom odporúčajú dospelým konzumovať aspoň 220 gramov morských plodov týždenne. Sardinky sú plné bielkovín, mozgu prospešných omega-3 mastných kyselín, vitamínu D a vápnika, pričom majú relatívne nízky obsah kalórií a ortuti.

Existuje isté riziká

Britská lekárka Masarat Jilaniová však pre portál Surrey Live poukázala na to, že v ľudskom tele sa z ich nadmernej konzumácie môže hromadiť ortuť a takýto stravovací plán má aj ďalšie potenciálne nevýhody. „Po prvé: sardinky neobsahujú žiadnu vlákninu, ktorá je kľúčová pre zdravie čriev a trávenie. Strava založená výlučne na sardinkách by mohla viesť k zápche,“ upozornila lekárka a pripomenula, že sardinky sa konzervujú buď v soli, alebo v oleji. „Ak sú solené, konzumujete nadmerné množstvo sodíka, čo môže zvýšiť váš krvný tlak a zaťažiť vaše obličky.“

Malátnosť a točenie hlavy

Podobnú diétu dodržiaval aj muž menom Luke Winkie, ktorý sa o svoju skúsenosť podelil v článku v časopise Slate. Ku koncu 24-hodinového sardinkového pôstu sa údajne zrútil a kúpil si v susednom obchode vrecko kukuričných lupienkov, pretože sa mu točila hlava, bol malátny a nedokázal sa sústrediť. Počas pôstu je povolené konzumovať len sardinky, vodu, čierny čaj alebo kávu, ale aj pálivú omáčku, horčicu, citrón a korenie, no žiadne sacharidy. „Keď to zoberieme do úvahy, určite existujú horšie módne diéty,“ napísal Winkie. Kontroverznú diétu vyskúšal aj Peter Whiting, ktorý v článku pre Newsweek uviedol, že počas trojdňového sardinkového pôstu skonzumoval 16 konzerv s celkovým obsahom 3 700 kalórií a zhodil 1,8 kilogramu. „Tento pôst sa mi zdal ľahký v porovnaní s niektorými inými, ktoré som absolvoval,“ napísal. „Jedinou hlavnou nevýhodou pre mňa bolo to, že som vôbec nemal rád sardinky.“