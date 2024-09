Mamičku (39) šokovali znepokojivé správy od známych: Keď na internete našla TOTO, pochopila! Hotová nočná mora

(Zdroj: Instagram/faye.finaro)

Znepokojujúcu situáciu si všimla Finarovej priateľka. Po tom, čo žena ubezpečila svojich priateľov, že je nažive, napísala e-mail na webovú stránku portálu Mansfield Chad, aby im oznámila pravdu o vzniknutej situácii. Majiteľka kozmetického salónu z Mansfieldu v anglickom Nottinghamshire si myslí, že príspevok v sekcii „Odkazy“ na webových stránkach o jej novom podniku z roku 2022 bol omylom zamenený so sekciou nekrológov na stránke. „Bol to absolútne obyčajný deň, keď mi zrazu zavolala priateľka a spýtala sa ma, či žijem. Bola dosť znepokojená,“ prezradila pre denník Daily Star.

Just a standard day in my life 😅 Posted by Faye Finaro on Thursday, September 19, 2024

Na svojom profile na Facebooku uverejnila falošný nekrológ, aby ostatných informovala o tom, že ide o omyl. „Veľa ľudí to komentovalo a myslelo si, že ide o vtip. Dokonca aj môjmu synovi to prišlo vtipné,“ povedala. Domnieva sa, že došlo k zámene sekcií. Namiesto toho, aby informáciu o jej kozmetickom salóne a jej samej použili v sekcií „Oslavy“, umiestnili ich do sekcie „Odkazy“, ktorá obsahuje nekrológy. „Bohvie, ako dlho to tam bolo! Každopádne, bolo skvelé, keď mi povedali, že to odstránili – už nie som mŕtva,“ dodala mamička.

Jej kozmetický salón nedávno získal ocenenie za tvrdú prácu a keď jej priateľka začala hľadať podrobnejšie informácie, narazila na stránku, kde bol uverejnený spomínaný nekrológ. Na snímke obrazovky je vidieť fotografiu s Finarovej podobizňou, pri ktorej je dokonca aj možnosť poslať kvety pozostalým. Keď Finarová žiadala majiteľov portálu, aby vzniknutú situáciu vyriešili, dostala odpoveď, že nekrológ zmizne z výsledkov vyhľadávania až do 30 dní. „Sme si skutočne vedomí problému a s pani Finarovou aktuálne hľadáme adekvátne riešenie na vzniknutú situáciu,“ informovali predstavitelia portálu.