Dermatologička pod paľbou kritiky: Dcére vpichovala botox priamo v aute! Šokujúce reakcie ľudí

(Zdroj: TikTok/mommymomentss)

Žena, ktorá na TikToku vystupuje pod prezývkou „Mommy Momentss“, zdieľala video, v ktorom jej mama dermatologička vpichuje injekcie botoxu priamo v aute. Vo videu, ktoré nazbieralo viac ako 1,3 milióna zhliadnutí, bolo vidieť, ako sa žena trhne a vtipne sa hašterí, pretože jej odhodlaná mama ju neustále pichá do tváre zdanlivo bolestivou ihlou. „Keď je tvoja mama dermatologička a nevie nájsť parkovanie na ulici v New Yorku,“ uvádza sa v popise videa. Injekcie botulotoxínu, ako je botox, uvoľňujú svaly na tvári, aby vyhladili línie a vrásky, vysvetľuje britská Národná zdravotnícka služba (NHS).

Keďže mama dermatologička nemala v čase procedúry nasadené rukavice, virálne video rozdelilo ľudí na dva tábory. „Rukavice?“ napísal jeden z komentujúcich, na čo žena odpovedala: „Je to moja mama, to je v poriadku.“ Iná komentujúca uviedla: „Botox na cestách? Vymeňte si so mnou život na jeden deň, prosím.“ Ďalší divák videa napísal: „Botox v aute je šialený a zároveň super.“ Jedna z komentujúcich zavtipkovala a spýtala sa, či si ju ženina mama nemôže adoptovať. Iní ľudia rýchlo zistili, že dotyčnou matkou je doktorka Josiane Ledermanová, dermatologička so sídlom na Staten Islande v New Yorku.

Doktorka Jody Levineová, riaditeľka dermatológie na klinike plastickej chirurgie a dermatológie v New Yorku, tiež reagovala na virálne video. „Dúfam, že si mama pred podaním injekcie riadne vyčistila ruky a pokožku svojej dcéry, pretože vpichnutie ihly do kože si vyžaduje riadne čistenie pred a po. A, samozrejme, je dobré vždy nosiť rukavice, ale nemám problém s tým, že matka vpichne dcére injekciu bez rukavíc, pokiaľ má matka čisté ruky a tvár,“ uviedla pre portál Bored Panda.