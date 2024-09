Skutočný Casanova: Muž s piatimi manželkami prehovoril o šialenom sexuálnom pláne! Bývalé to už nedokázali znášať

(Zdroj: Instagram/arthurourso)

Arthur O Urso si v poslednej dobe prešiel niekoľkými rozchodmi a domnieva sa, že jeho bývalú priateľku omrzel otvorený vzťah. Arthur tiež priznal, že jeho 51-ročnej partnerke bolo zle z toho, že sa musela držať sexuálneho plánu, ktorý vytvoril. Dúfal, že vďaka rozvrhu bude mať príležitosť venovať každej zo žien rovnaký čas, no nie všetkým sa to páčilo. Aktuálne Arthur randí s 27-ročnou Luanou Kazakiovou, 21-ročnou Emelly Souzaovou, 24-ročnou Valquíriou Santosovou, 23-ročnou Damianou a 28-ročnou Amandou Albuquerqueovou.

Arthur je presvedčený, že to bola polygamia, ktorá jeho bývalej začala vadiť. „Rozhodla sa, že chce viac, ako môj rozvrh mohol ponúknuť. Chcela monogamný vzťah, ale viedlo to len k tomu, že stretnutia s ostatnými ženami boli ešte intenzívnejšie,“ uviedol Artur, informuje denník Daily Star. Brazílčana rozchod mrzel, no našiel aj pozitíva. „Stratiť partnerku bolo ako stratiť časť seba, ale život ide ďalej, je jednoduchšie rozdeliť čas medzi päť žien,“ uviedol. Arthur trvá na tom, že sa bude naďalej starať o svoje partnerky. „Rozvrh je tu na to, aby som zabezpečil, že nikto nezostane nespokojný,“ vysvetlil.

Ďalej uviedol, že tí, ktorí v podobnej situácii neboli, môžu jeho správanie považovať za zvláštne a nemravné. „Nie je to len o sexe, ale aj o pozornosti a starostlivosti,“ priblížil Brazílčan. Netají sa tým, že v dome, ktorý obýva so svojimi polovičkami, má repliku Rajskej záhrady, ktorá je vyzdobená 5 000 erotickými alebo umeleckými kúskami.