Dvojica nudistov sa vydala na vyše 400-kilometrový výlet na bicykli: Takéto reakcie ľudí nečakali!

(Zdroj: Profimedia)

Pár strávil niekoľko nocí kempovaním, iné zase v hoteloch či penziónoch a dokonca sa počas svojej cesty vybrali na nákupy či do baru – stále však nahí. Podľa ich slov sa doposiaľ stretli s prívetivým prístupom ostatných ľudí. Neil, finančný pracovník zo Stoke, Cheshire East, podľa denníka New York Post povedal: „V roku 2022 sme sa vybrali na bicykli do Land’s End a vyzbierali sme asi 5 000 libier (5 935 eur). Tentoraz to bolo skôr pre zábavu. Boli chvíle, keď som sa obával negatívnej reakcie, ale všetko to bolo len v mojej hlave. Keď sme prešli cez Glastonbury, obliekli sme sa – ale len preto, že fúkal vietor a pohadzoval dážď.“

Keď prišli do jedného z barov, väčšina ľudia ich nahote príliš pozornosti nevenovali. Jedna žena im dokonca poďakovala. „Kamkoľvek ideme, ľudia sa obzerajú – myslím, že niektorí sú zmätení z toho, že vidia dvoch nahých ľudí. Zdá sa im to ale viac zábavné,“ uviedol ďalej Neil. Ľudia na sociálnych sieťach však takí zhovievaví neboli. Podľa New York Post sa pri fotografiách v miestnej facebookovej skupine objavilo niekoľko kritických komentárov. „Možno sa radi vidíte nahí, ale to neznamená, že to chceme vidieť aj my. Majte viac rešpektu k iným ľuďom,“ uviedol jeden z komentujúcich. „Nikdy som nechápal potrebu ľudí upozorňovať na seba bez toho, aby niečo ponúkli zvyšku spoločnosti,“ pridal sa ďalší.

Neil vysvetlil, že ich naturizmus nemá nikoho urážať – je to len prirodzený spôsob života. „Nemyslím si, že nahé telá sú zlé alebo nebezpečné. Nie je to sexuálna záležitosť – mám priateľku, s ktorou som 10 rokov a je spokojná, že chodím na výlety s inými ženami, pretože vie, že je to zdravé a nič sa nedeje,“ vysvetlil. Jeho kamarátka, s ktorou sa vybral na dobrodružný výlet, uviedla, že vďaka nahote sa zlepšil jej vlastný sebaobraz a vnímanie jej tela. „Dodalo mi to sebadôveru,“ uviedla J. „Cítim sa šťastnejší a menej vystresovaný, keď som nahý. A zdá sa, že väčšina ľudí to podporuje,“ dodal Neil.