Toto sú najbizarnejšie výskumy roka: Šokujúci projekt z 2. svetovej vojny! TAKÚTO zbraň by ste nečakali

Výročné ceny Ig Nobel oceňujú vedecké objavy, ktoré najprv rozosmejú ľudí a potom ich prinútia premýšľať. Udeľuje ich vedecký humoristický časopis Annals of Improbable Research, ktorý oslavuje nezvyčajné a oceňuje nápadité, informuje denník Daily Mail. Na stredajšom vyhodnotení, ktoré sa uskutočnila na Massachusetts Institute of Technology v Bostone, bolo prezentovaných niekoľko bizarných výskumov. Za jedným z nich stojí aj profesor Burrhus Frederic Skinner, psychológ z University of Minnesota v USA, ktorý dostal posmrtné ocenenie za svoju prácu na projekte „Pigeon“. V rámci projektu dokázal počas druhej svetovej vojny s určitým úspechom naučiť holuby navádzať rakety. Projekt však nikdy nebol zrealizovaný kvôli skepticizmu americkej armády a vládnych predstaviteľov.

Smer točenia vlasov

Cenu za anatómiu získal tím vedcov z Francúzska, ktorí chceli zistiť, či sa vlasy na hlavách väčšiny ľudí na severnej pologuli krútia iným smerom ako vlasy ľudí na južnej pologuli. Autor štúdie Khonsari Roman, profesor maxilofaciálnej chirurgie v nemocnici Necker-Enfants Malades v Paríži, povedal: „Na celom svete je vo všeobecnosti bežnejšie pravotočivé krútenie vlasov. Napriek tomu sa zdá, že zatočenie proti smeru hodinových ručičiek je bežnejšie na južnej pologuli.“

Mačka na chrbte kravy

Cenu za chémiu získal výskumný tím, ktorý použil laboratórnu techniku ​​na oddelenie opitých a triezvych červov. Americkí vedci Fordyce Ely a William E. Petersen medzitým získali cenu za biológiu za výbuch papierového vrecka vedľa mačky stojacej na chrbte kravy. Chceli sa tak dozvedieť viac o tom, ako a kedy kravy produkujú svoje mlieko. Obaja zistili, že kravy dočasne prestali produkovať mlieko, keď sa zľakli.

Dýchanie cez konečník

Medzinárodný tím vedcov pod vedením akademikov v Nemecku prevzal cenu za pravdepodobnosť, ktorá zahŕňala viac ako 350 000 experimentov s hádzaním mincí v celkovej dĺžke 650 hodín a pri použití 44 rôznych mien. Tím zistil, že keď si ľudia hodia mincou, „vibruje“ vo vzduchu, takže je pravdepodobnejšie, že pristane na tej istej strane, ktorou ju do vzduchu vyhodili. Medzi ďalšie ocenenia patrila cena za fyziológiu za objav, že mnohé cicavce sú schopné dýchať cez konečník, a cena za fyziku za preukázanie plaveckých schopností mŕtveho pstruha.

Falošný liek

Botanická cena bola odovzdaná výskumníkom, ktorí našli dôkaz, že niektoré živé rastliny napodobňujú tvary susedných umelých plastových rastlín. A cenu za liek získal tím, ktorý preukázal, že falošný liek, ktorý spôsobuje bolestivé vedľajšie účinky, môže byť účinnejší ako falošný liek, ktorý nespôsobuje bolestivé vedľajšie účinky. Témou tohtoročného ceremoniálu Ig Nobel bol Murphyho zákon – myšlienka, že „ak sa niečo môže pokaziť, pokazí sa to“. Novým víťazom odovzdali ceny skutoční laureáti Nobelovej ceny.