Koľko váži každé zviera na obrázku? Zákerný hlavolam otestujte vašu inteligenciu! Nie je to také jednoduché

(Zdroj: TikTok/ser.jeyu)

Je známe, že udržiavanie mozgu v aktívnom stave pomáha zlepšovať kognitívne schopnosti, zlepšuje pamäť a pomáha pri sústredení a pozornosti. Niektorí sa dokonca domnievajú, že pravidelné cvičenie mozgu môže oddialiť príznaky demencie. Hlavolamy a hádanky prinútia váš mozog myslieť mimo rámca a lepšie sa sústrediť a zvládať matematické zručnosti. Príkladom je aj zdanlivo jednoduchá otázka, ktorá vyzýva ľudí, aby doplnili rovnicu. Dokážete ju vyriešiť? Príklad pozostáva zo štyroch obrázkov, na ktorých sú zobrazené žaba, ovca a kôň.

Tieto zvieratá sú na jednotlivých obrázkoch v rôznych zostavách, pričom v závislosti od ich prítomnosti sa mení aj hmotnosť. Na prvom obrázku je žaba a ovca a v nadpise je uvedené, že spolu vážia 10 kilogramov. Na druhom obrázku je žaba a kôň a je na ňom napísané, že vážia 20 kilogramov. Na treťom obrázku je ovca a kôň s nápisom, že spolu vážia 24 kilogramov. Na štvrtej fotografii sú všetky tri zvieratá spolu a vy musíte zistiť ich hmotnosť. Úloha sa objavila na rôznych sociálnych sieťach a pokúšalo sa ju vyriešiť obrovské množstvo ľudí. Odpovede sa pohybovali od 18 do 59, pričom mnohí nedokázali určiť hmotnosť jednotlivých zvierat.

Správna odpoveď

Na každom z troch obrázkov sú dve zvieratká. Vyberte ľubovoľné dva obrázky a zistíte, že jedno zo zvieratiek je na oboch obrázkoch. Vezmime si napríklad dva obrázky, na ktorých sú kone. Na obrázku s ovečkou (kôň + ovečka = 24) je o 4 kilá viac ako na obrázku so žabou (kôň + žaba = 20, a teda 24 – 20 = 4). To znamená, že ovca má o 4 kilá viac ako žaba. Teraz prejdite k obrázku s ovečkou a žabou (ovečka + žaba = 10 kilogramov). Ako sme už zistili, ovca má o 4 kilá viac ako žaba (24 – 20 = 4) a na treťom obrázku je uvedená hmotnosť 10, čo znamená, že musíte od 10 kíl odpočítať 4 a získame tak, že obe zvieratká spoločne vážia 6 kíl. Keď ich váhu vydelíme 2, zistíme, že každé z nich váži 3 kilá. To znamená, že žaba má 3 kilá a ovca 7 kíl (3 + 4 = 7).

(Zdroj: Getty Images)

Vďaka tomu je ľahké vypočítať hmotnosť koňa. Keď sa pozriete na obrázok koňa so žabou, na ktorom je zvedená hmotnosť 20, odpočítajte hmotnosť žaby (3) a zistíte, že kôň váži 17 kilogramov. To isté platí aj v prípade obrázka koňa s ovcou, ktorého výsledná hodnota je 24. Stačí, keď od výsledného čísla odpočítate hmotnosť ovce (7) a potvrdíte hmotnosť koňa. Funguje to s akýmikoľvek dvoma obrázkami, ktoré si vyberiete ako prvé – to je krása matematiky.