Matka šokovala svojím vyhlásením: Jej syn už nebude písať domáce úlohy! Dôvod, prečo mnohí rodičia súhlasia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Práve som poslala učiteľke môjho syna e-mail, v ktorom som napísala, že mi je ľúto, ale na základe stresu a psychickej a fyzickej úzkosti, ktorú to spôsobuje môjmu dieťaťu, končíme,“ vysvetlila. Hneď prvý deň dostal jej syn zošit s domácimi úlohami, ktorý mal 15 až 20 strán a bol obojstranný. „Pracovali sme naozaj poctivo a robili sme, čo sa dalo, aby sme to vypracovali čo najlepšie. No bolí ma, keď vidím, ako môj syn trpí,“ povedala. Cayley priznala, že sa cítila vinne, keď mu nedovolila pozerať televíziu, kým nevypracuje aspoň dve strany domácej úlohy.

„Začala som plakať, on tiež – bol to hotový emocionálny zmätok. Cítila som sa hrozne, keď som ho vysadila pred školou. Nechcel tam byť. Chcem, aby sa všetky deti zo vzdelávania tešili, než aby k nemu mali absolútny odpor. Pracujme, aby sme žili, nie aby to bolo opačne,“ povedala Cayley. Video nazbieralo cez 25-tisíc pozretí a rozdelilo rodičov do dvoch táborov. Niektoré matky s ňou súhlasili. „Robíme to isté. Vždy sme to robili a vždy to robiť budeme. Chceme pre naše deti to najlepšie. Naše dieťa je v poslednom ročníku a tento rok maturuje,“ uviedla jedna z komentujúcich. Ďalšia dodala: „Láme mi to srdce. Podobnými situáciami som si so svojím synom prešla mnohokrát. Dobre, že ste sa ozvali.“

Viacero ľudí však poukázalo na dôležitosť domácich úloh. Jedna osoba uviedla: „Domáce úlohy učia oveľa viac, ako len obsah. Učia plánovaniu, organizácii, disciplíne, zodpovednosti, tvrdej práci, zoznam je naozaj dlhý.“ Vyjadrila sa aj učiteľka: „Musíme dodržiavať učebné osnovy. Môže to potom ovplyvniť jeho známku.“ Ďalšia komentujúca uviedla: „Chápem, čo chcete povedať. Záťaž je obrovská a štandardy sú vysoké. Ani učitelia to nemajú radi, verte mi!“ Carley dodala, že v zásade nie je proti domácim úlohám, ale je toho názoru, že na päťročné dieťa je toho skutočne priveľa.