Mamička zúri: Učiteľka nedovolila škôlkarovi zjesť desiatu, nechala ho hladného! Dôvod vás šokuje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mamička v príspevku na Reddite vysvetlila, že učiteľka vo verejnej materskej škole v Nemecku, ktorú navštevuje aj jej trojročný syn, nechala dieťa hladné. „Zabalila som mu plátky jabĺk, mrazom sušené banánové lupienky, slnečnicové semienka a (najväčšieho vinníka) croissant,“ napísala žena. „V jedle je prieberčivý a z desiaty bol naozaj nadšený. S istotou môžem povedať, že som na učiteľku nahnevaná. Môj úbohý chlapec bol taký zmätený a hladný, keď som ho prišla vyzdvihnúť,“ uviedla ďalej. V komentároch objasnila, že škôlka má zásadu, ktorá zakazuje sladké pochutiny, ako sú cukríky, sušienky a koláče. Jedlo, ktoré zabalila svojmu synovi, však túto zásadu podľa jej názoru neporušovalo.

„Povedali nám, že je pravidlom zabaliť zdravé desiaty, ale to bolo všetko. Žiadny zoznam so ‚zakázanými‘ (to je samo o sebe hlúpe) potravinami alebo čokoľvek iné. Takže, ako to máme vôbec vedieť?“ napísala a dodala, že podľa jej názoru mala učiteľka nechať chlapca zjesť desiatu a o probléme informovať rodiča. Tisíce používateľov sociálnej siete sa postavili na stranu mamičky a zdôraznili, že učiteľka nemôže zasahovať do stravovacích návykov dieťaťa a rozhodnúť, čo dieťa môže alebo nemôže raňajkovať. „Croissant na raňajky je v Nemecku úplne bežný. Táto škola je úplne šialená. Počas celého môjho pobytu v škole sa učitelia ani trochu nezaujímali o to, čo žiaci jedli,“ napísal jeden z nich. „Hladovanie sa nedá obhájiť,“ uviedol ďalší používateľ.

Matka uviedla, že neplánuje podniknúť právne kroky proti škole, keďže jej syn sa tam cíti dobre. Ak sa však tento problém zopakuje, bude sa mu venovať na najbližšej školskej konferencii. Požiada aj o presný zoznam potravín, aby vedela, ktoré veci mu radšej nepribaliť. „Byť mamou (alebo otcom) je ťažké a mať prieberčivé dieťa tiež nie je ľahké. Boli to tie najzdravšie raňajky? Nie, určite nie. Nikdy som netvrdila, že áno. Sú to však raňajky, ktoré trojročné dieťa s najväčšou pravdepodobnosťou zje,“ dodala.