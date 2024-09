Viktória lákala ženy na OnlyFans, dnes hovorí o temnej stránke platformy: Po TOMTO dala okamžitú výpoveď!

(Zdroj: Instagram/victoria.sinis)

Dvadsaťšesťročná Victoria Sinisová z Melbourne pracovala niekoľko mesiacov pre OnlyFans. Rýchlo si však všimla viacero znepokojujúcich vecí a vrátila sa k viere. „Naozaj som nemala veľa vedomostí o tom, čo je OnlyFans,“ uviedla pre portál The Christian Post. „Nikdy v živote som nepozerala porno a aj teraz je táto práca pre mnohých ľudí stále záhadou. Myslia si: 'Aha, tam sa dajú len tak predávať nohy',“ prezradila ďalej. Domnievala sa, že ženy, ktoré sa živia týmto spôsobom, pochádzajú najmä z chudobných pomerov a zrazu zarábajú veľké peniaze, takže to musí byť niečo pozitívne. Jej úlohou bolo verbovať ženy, ktoré na sociálnych sieťach zverejňovali provokatívne fotografie. Vytvorila systém úrovní pre tvorcov, aby ich rozdelila do kategórií podľa toho, aký škandalózny bol ich obsah a určila, aká vysoká bude ich výplata.

Keď sa sledovanosť tvorkyne stala príliš veľkou na to, aby ju zvládla sama, nastúpila agentúra. Tá najala ľudí, ktorí sa v konverzáciách s predplatiteľmi predstavovali ako spomínané ženy, aby ich udržali a zvýšili svoje príjmy. Prvá úroveň pôvodne začínala so ženami, ktoré pózovali v plavkách. Na druhej úrovni išlo o čiastočnú nahotu a na tretej úrovni to už bola úplná nahota. Tvrdí však, že si začala všímať, že ženy sú tlačené k tomu, aby zverejňovali veci, ktoré presahujú ich zónu komfortu, a to prísľubom väčšieho zárobku. Čo bolo Victorii skutočne nepríjemné, boli konkrétne žiadosti, ktoré muži predkladali ženám a tie museli spĺňať ich sexuálne výstrelky. Medzi požiadavkami bolo napríklad aj to, aby si ženy na brucho napísali napríklad „štetka“, zverejnili svoje fotografie, na ktorých sú zviazané, nosili určitú obuv, nafukovali balóny určitej veľkosti a potom po nich dupali.

„Niektorí ľudia si možno povedia: 'Aha, to je len vtip', ale nie,“ povedala. „Niekto zaplatil dobré peniaze a sexuálne ho vzrušilo, keď dievčatá dupali po balónoch. A bolo to také špecifické, že ma to naozaj znepokojilo,“ uviedla ďalej. Jeden muž chcel dokonca vidieť, ako žena visí z rímsy, keď jej niekto šliape na prsty. „Už čoskoro nebude stačiť video,“ domnieva sa. „Budú skutočne chcieť niekoho ohroziť alebo mu ublížiť, pretože teraz potrebujú túto fantáziu a my sa priživujeme na týchto chorých a zvrátených požiadavkách. Keď trochu potiahnete za nitku a zamyslíte sa nad psychológiou, ktorá sa za tým skrýva, poviete si: 'Páni. To je naozaj zvrátené',“ dodala.

Victoria sa nakoniec začala cítiť nepríjemne, bála sa prihlásiť do práce a vrátila sa do svojho kostola z detských čias. „Pracujem pre OnlyFans a nenávidím sa,“ povedala, keď sa v ten deň predstavovala rečníkovi z kostola, ktorý zhodou okolností pracoval pre skupinu proti sexuálnemu vykorisťovaniu Collective Shout. O niekoľko dní neskôr dala výpoveď a pracovala v kaviarni, kde čistila toalety, kým prehodnotila svoju životnú cestu. Neskôr založila organizáciu Creating Gems, ktorá vzdeláva ženy, aby pochopili svoju vnútornú hodnotu.