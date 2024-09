Z krokodíla sa stal najväčší playboy v krajine: Preslávil ho sexuálny apetít! Neuveríte, koľko mláďat splodil

(Zdroj: YouTube/channel5)

BOTSWANA – Krokodíl Henry, ktorý má takmer päť metrov na dĺžku a váži 700 kilogramov, je najstarším playboyom Juhoafrickej republiky. Predátor pôvodom z Botswany nedávno oslávil svoje 123. narodeniny. Preslávil ho najmä jeho sexuálny apetít – údajne splodil 10 000 mláďat so šiestimi samicami.

Henry, krokodíl nílsky z Botswany v Afrike, je teraz umiestnený v juhoafrickom Crocworld Conservation Centre. Centrum tvrdí, že splodil masívne potomstvo so šiestimi samicami. Podľa článku týždenníka Sunday Times z roku 2016 je tento krokodíl najstarším playboyom Južnej Afriky. Údajne sa narodil 16. decembra 1900 v delte Okavango v Botswane, ktorá je na zozname svetového dedičstva UNESCO. „Henry zdieľa výbeh so šiestimi samicami. Stále sa každoročne pári s rôznymi samicami,“ povedali jeho chovatelia, informuje denník Daily Star. „Obdobie párenia prebieha od júna do septembra a v priemere samica znesie 40 vajec,“ dodali.

Podľa týždenníka bol Henry známy aj ako „požierač ľudí“, pretože prehltol niekoľko detí. Botswanský kmeň požiadal lovca slonov, aby krokodíla zabil, no po konzultácii sa ho rozhodli odchytiť a umiestniť do zariadenia. Kontrolované prostredie, neustály prísun jedla a lekárska starostlivosť, to všetko zohralo úlohu pri predlžovaní jeho života. Krokodíly nílske, ktoré sa nachádzajú v 26 krajinách subsaharskej Afriky, sú známe svojou agresívnou povahou.

Hoci Henry má titul najstaršieho krokodíla, Cassius, 5,4-metrový krokodíl z Austrálie, je známy ako najväčší. Predpokladá sa, že má 121 rokov. Bol zajatý na austrálskej farme dobytka v roku 1984, kde spôsoboval problémy. „Mal 4,8 metra a chýbalo mu najmenej 15 centimetrov chvosta a kúsok ňufáka,“ pre ABC News povedal Grahame Webb, jeden z výskumníkov v oblasti krokodílov, ktorí pomohli odchytiť Cassia. „Vtedy to bol veľký starý drsný krokodíl. Krokodíly takej veľkosti nie sú normálne,“ dodal.