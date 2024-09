Vedci prezradili, či asteroid známy ako „Boh chaosu“ zasiahne Zem: Dostane sa bližšie ako niektoré satelity!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ONTARIO – Obrovský asteroid zvaný „Boh chaosu“ sa už čoskoro dostane do blízkosti našej planéty. Podľa odborníkov sa k Zemi dostane bližšie ako niektoré satelity. Vedci sa podelili o svoje predpovede, či by nás mohol zasiahnuť.

99942 Apophis – tiež známy ako Boh chaosu – je asteroid v tvare arašidu, ktorý meria neuveriteľných 340 metrov na šírku. 13. apríla 2029 má Apophis preletieť okolo Zeme vo vzdialenosti približne 32 000 kilometrov od jej povrchu. Vedci však majú rôzne názory na to, aká je šanca, že by nás mohol skutočne zasiahnuť. Zatiaľ čo Apophisova súčasná trajektória nie je nastavená tak, aby asteroid narazil na Zem, štúdia publikovaná minulý mesiac v časopise The Planetary Science zistila, že všetko sa môže zmeniť.

Kanadský astronóm Paul Wiegert a spoluautor Benjamin Hyatt skúmali pravdepodobnosť, že sa asteroid zrazí s iným objektom, čo spôsobí, že sa napokon zrúti na Zem. Aby však „Boh chaosu“ zasiahol Zem v roku 2029, objekt, s ktorým sa zrazil, by musel mať veľkosť približne 3,4 metra. Našťastie vedci tvrdia, že pravdepodobnosť, že sa to stane, je výnimočne nízka – presnejšie okolo 2,7 percenta. „Pravdepodobnosť, že neviditeľný malý asteroid vychýli Apophis natoľko, aby ho nasmeroval do kolízie so Zemou v roku 2029, je približne 10-8,“ uviedol Wiegert a dodal, že šanca na kolíziu je menšia ako jedna ku dvom miliardám.

NASA však zvážila potenciálnu udalosť po minuloročnom výskume asteroidu. Predstavitelia vesmírnej agentúry vo vyhlásení uviedli: „Aj keď Apophis počas tohto stretnutia ani v dohľadnej budúcnosti nezasiahne Zem, v roku 2029 sa asteroid priblíži do vzdialenosti 32 000 kilometrov od povrchu Zeme – bližšie ako niektoré satelity a dostatočne blízko, aby bol na východnej pologuli viditeľný voľným okom. Vedci odhadujú, že asteroidy veľkosti Apophis sa takto blízko k Zemi dostanú len raz za 7500 rokov.“