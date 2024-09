Experti varujú: Tejto rafinovanej taktike podvodníkov môže naletieť každý! Neignorujte varovné signály

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Keď niekto predstiera, že je niekým, komu dôverujete, alebo legitímny predajca, ide o podvod zvaný „spoofing“. Podvodníci takto využívajú strach a zvedavosť, pre portál Huffpost povedala Amy Nofzigerová, riaditeľka podpory obetí siete AARP Fraud Watch Network. Jednou bežnou taktikou je používanie na prvý pohľad dôveryhodných e-mailových adries, telefónnych čísel či webových stránok. Obvykle majú podobný alebo rovnaký názov, adresu domény či rovnaké tlačidlo s výzvou na akciu ako dôveryhodná firma, politik alebo šéf. Tento trik môžete odhaliť prostredníctvom drobných detailov, ktoré pre portál bližšie opísali odborníci.

Podvod cez telefón

Pokiaľ ide o podvody prostredníctvom telefónu, môže byť ťažké ich rozpoznať, pretože existujú aplikácie, ktoré dokážu replikovať ID volajúcich. Vďaka tomu obsahujú meno ľudí, ktorých poznáte, ako aj miestne predvoľby, ktoré poznáte. Podvodníci okrem toho môžu využiť umelú inteligenciu na napodobenie hlasu osoby, s ktorou si myslíte, že voláte. Podľa Cliffa Steinhauera, riaditeľa pre informačnú bezpečnosť a angažovanosť Národnej aliancie pre kybernetickú bezpečnosť, výpovedný znak toho, že volajúci je podvodník, nespočíva v tom, ako legitímne pôsobí alebo znie, ale v tom, čo chce, aby ste urobili.

Ak volajúci naliehavo potrebuje vaše citlivé údaje, majte sa na pozore. V prípade, že sa vydáva za vášho blízkeho alebo známeho, ktorý tvrdí, že je v núdzi, môžete urobiť jednoduchú vec – povedať, že za minútu zavoláte späť, radí Steinhauer. „Ak podvodník hovorí: ‚Vaše dieťa je zranené a musíte nám hneď teraz poslať platbu na liečbu‘, alebo vás o niečo žiada, je najväčší varovný signál,“ dodala Nofzigerová.

Podvod prostredníctvom e-mailu

Na prvý pohľad môže falošný e-mail vyzerať dôveryhodne. Podvodníci často používajú adresy odosielateľov, ktoré vyzerajú, že pochádzajú od známej spoločnosti. Niekedy môže byť malý preklep tou najväčšou indíciou, že niečo nie je v poriadku, takže si dávajte pozor na e-maily s preklepmi alebo nezvyčajnou syntaxou. V niektorých prípadoch sú však e-mailové adresy také rafinované, že podvod na prvý pohľad nespoznáte. Dávajte si preto pozor na e-maily, ktoré pochádzajú od externého odosielateľa. „Keď je e-mail označený ako nevyžiadaný alebo ako spam, mohlo by to naznačovať, že niekto kompromitoval DNS poštovej služby a nejako ju oklamal, aby poslal e-mail z inej domény,“ povedal Steinhauer.

Podvodné odkazy

Niekedy môže byť e-mail alebo správa formulovaná správne, ale príloha alebo hypertextový odkaz, na ktorý máte kliknúť, je podozrivý. Podvodníci mnohokrát vytvoria podobné adresy URL, ktoré sa zdajú byť legitímne, kým sa bližšie nepozriete na interpunkciu alebo formuláciu. Zvyčajne, keď ste na počítači, môžete umiestniť kurzor myši na odkaz a uvidíte adresu URL, na ktorú budete presmerovaní. Buďte opatrní, ak e-mail alebo webová stránka obsahuje odkaz, ktorý bol skrátený prostredníctvom služby, ako je Bitly, takže nemôžete vidieť, kam bude odkaz smerovať. „Môže to maskovať skutočný cieľ odkazu,“ upozornil Steinhauer. V týchto prípadoch je lepšie kliknúť.

Čo robiť, ak sa stanete obeťou podvodu

Ak napokon kliknete na tento podvodný odkaz alebo odpoviete niekomu, o kom ste si mysleli, že je skutočnou autoritou, vaše ďalšie kroky závisia od toho, kde sa to stalo a čo ste zdieľali. Ak sa stanete obeťou podvodu v práci, okamžite incident nahláste IT oddeleniu. Ak sa to týka vašich financií, nahláste vašej banke, čo sa stalo, pretože môžu dočasne zmraziť vaše účty. Dobrým krokom je tiež resetovať všetky svoje heslá.