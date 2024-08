Cestujúci aj posádka sa vyhýbajú letu do tejto populárnej destinácie: Na palube sa odohrávajú hotové zverstvá!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Predstavte si, že sa usadíte na palubu letu, ktorý smeruje na Ibizu a mysľou už ležíte na slnkom zaliatej pláži. Vaše predstavy o pokojnej dovolenke sa však vzápätí rozplynú. V lietadle je totiž skupina cestujúcich, ktorá si jeho palubu zamenila so zábavným klubom a vás ruší ich spev a hlučné dialógy. A hlavne: ak sa potrebujete presunúť na toaletu, nemáte možnosť prejsť, pretože v uličke stále postáva partia rozjarených ľudí. Situácia počas letov na tento Baleársky ostrov už začala byť neznesiteľná a mnoho zákazníkov leteckých spoločností poukazuje na obavy o svoju bezpečnosť a bezpečnosť svojich detí. Na TikToku sa objavilo video pasažierov easyJetu, kde hlučná časť pasažierov obhajuje svoje správanie a divákom v titulku vysvetľuje, že lety na Ibizu sa nedajú robiť iným spôsobom. V popise príspevku je ironický odkaz: „Dá sa povedať, že palubný personál s nami nebol spokojný #ryanair #ibiza.“

Video nazbieralo množstvo reakcií vrátane komentárov. Jeden z komentujúcich napísal: „Pracujem pre easyJet a úprimne, moje srdce je nešťastné, keď na mojom zozname letov vidím Ibizu.“ Druhý pokračoval: „Ach, plakal by som! Myslím, že je to neohľaduplné voči ostatným. Prečo to palubný personál dovoľuje?" Tretí napísal: „Prečo to všetci odsudzujú? Vyzerá to zábavne.“ Ďalšie video s titulkom „15 DJ-ov a jeden saxofonista počas letu na Ibizu. Čo sa môže pokaziť?“ dokumentuje saxofonistu, ktorý hrá párty melódiu a davy cestujúcich spievajú. Jeden divák uviedol: „Let na Ibizu je vždy len hluk. Buďme spravodliví a uvedomte si, že ak tam cestujete a nie ste obchodník alebo dáma, idete tam preto, aby ste sa rozbili.“

V tlači sa tento rok objavila aj informácia o rodine, ktorá zostala traumatizovaná po tom, čo gang hlučných pasažierov premenil let Jet2 na „chľastajúcu párty.“ John Williams (50) cestoval so svojím synom, dcérou a manželkou na rodinnú oslavu. Povedal, že cestu skazili davy ľudí, ktorí vykrikovali nadávky a pili alkohol počas letu z Birminghamu na Ibizu. Tvrdil, že po 25 minútach letu bolo približne 40 ľudí rozdelených do dvoch skupín, vstali zo sedadiel a začali robiť v uličke chaos. Uviedol, že išlo o najhorší let, aký kedy zažil za viac ako 40 rokov lietania. „Moje dievčatko zostalo traumatizované. Letuška to nazvala zábavným autobusom,“ tvrdil, informuje denník Daily Star. „Letušky neurobili nič, aby zastavili rušivé a nebezpečné správanie. Dokonca až do bodu, keď svietili svetlá bezpečnostných pásov a ľudia sa stále bavili, neurobili nič, aby to zastavili,“ dodal Williams.