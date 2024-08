Muž sa ubytoval v hoteli, z miesta však nemal dobrý pocit: Keď zistil, čo urobil personál v jeho izbe, vypenil

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

KAMPALA – Hotelový hosť zostal pobúrený, keď sa vrátil do svojej izby a zistil, že zamestnanci si údajne odpili z fľaše vody, ktorú nechal vo svojej izbe. Podľa chlapíka vypili približne štvrtinu fľaše. O svoj nepríjemný zážitok sa podelil v príspevku na Reddite.

Hosťa nemenovaného hotela v Ugande pobúrilo správanie zamestnancov, ktorí údajne vypila štvrtinu fľaše vodky. Muž to označil ako najneprofesionálnejšiu vec, ktorú zažili v hoteli. V dnes už virálnom príspevku napísal: „Išiel som do baru, kde ste museli kúpiť fľašu (Uganda), a tak som vypil len malé množstvo.“ Keď neskôr kontroloval fľašu, ktorú mal uloženú vo svojej taške, všimol si, že z nej značne ubudlo. „Personál si zrejme myslí, že má nárok na môj majetok. Dobre, že som si zamkol kufre,“ dodal.

Používatelia sociálnej siete zostali v šoku a incident ich rovnako rozčúlil. „Som rád, že máte batožinu zamknutú. Na cesty som si kúpil zásuvný budík od Zetronixu, ktorý vyzerá trochu retro, je to tajné nahrávacie zariadenie,“ napísal jeden z komentujúcich. „Bola vaša izba taká špinavá, že potrebovali drink?“ napísal ďalší. „Nie! V skutočnosti som si dal všetky veci do kufra, pretože z miesto, kde bývam, nemám dobrý pocit, nedôverujem tu ľuďom. Boli v mojej izbe len preto, aby ustlali posteľ,“ odpovedal autor príspevku.

Iní sa podelili o svoje hororové príbehy z hotelov, pričom jedna žena tvrdila, že jej zamestnanci ukradli jedlo. „Keď som bola prvýkrát tehotná, rozhodli sme sa s manželom ísť na svadobnú cestu. Išli sme do najbližšieho mesta a rezervovali si na pár nocí hotelovú izbu. Cez deň som nebola veľmi hladná, tak som si priniesla zásobu občerstvenia. Keď sme sa druhú noc chystali do postele, všimli sme si, že polovica môjho občerstvenia zmizla. Gazdiná/é zobrali kopu mojich malých koláčov z krabíc, vypili polovicu fliaš so Spritom a dokonca si vzali jedno z mojich balíkov cereálií,“ uviedla v komentári.