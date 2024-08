Trojica zostala uväznená na otvorenom mori 10 dní: Verili, že neprežijú! Naskytol sa im hrôzostrašný pohľad

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Traumatizovaný a vystrašený Nikola pre srbský portál Telegraph prezradil, ako takmer zomrel na otvorenom mori. Jeho neuveriteľný a takmer tragický príbeh sa začal, keď išiel s dvoma priateľmi, Davidom a Juanom, na ryby. Vyplávali z Kanárskych ostrovov, no v jednom momente im došlo palivo. Prúdy ich unášali a trojica strávila na otvorenom mori celé dni. Báli sa, že zomrú. Záchrana prišla po desiatich dňoch, keď ich zbadala čínska loď. Nikola, ktorý má len 30 rokov, povedal, že ju spolu s dvoma kamarátmi desať dní unášali vlny a loď mnohokrát obkolesili žraloky.

(Zdroj: Getty Images)

„Tak blízko som žraloka ešte nevidel, myslel som si, že to neprežijeme,“ hovorí Nikola. Srb prišiel žiť do Španielska asi pred dvoma mesiacmi. Spolu s Davidom a Juanom sa pôvodne chceli plaviť na mori tri dni. Vzali jedlo, udice a vyrazili. Skutočná dráma sa začala, keď im došiel benzín. Nikola tvrdí, že sedem dní nepili ani kvapku vodu. „Keby sme zostali na lodi ešte niekoľko hodín, určite by sme boli mŕtvi,“ povedal. Keď zbadal obrys lode, ktorá ich zachránila, prirovnal to ku svetlu na konci tunela. Trojica pozbierala posledné sily a spoločne začali volať o pomoc.

Zachránila ich loď Xin An Ning, ktorá sa plavila pod čínskou vlajkou. Loď smerovala do Dominikánskej republiky, a preto tam Nikola a jeho priatelia skončili. Loď dorazila do prístavu Haina v pondelok a trojicu odovzdali dominikánskym úradom. Španielska ambasáda však zdržala ich návrat späť do Španielska. Museli zostať v tábore v Haine, kam Generálna správa pre migráciu posiela cudzincov s nelegálnym štatútom.

(Zdroj: Getty Images)

Nicola, ktorý je vodičom dodávky v Španielsku, sa cíti ako väzeň a chce sa čím skôr vrátiť domov. Hovorí, že pas dostane asi o dva dni, aby mohol opäť cestovať a vidieť svoju rodinu, najmä priateľku. Medzitým sa dominikánske úrady snažia kontaktovať srbské veľvyslanectvo na Kube, aby proces urýchlili.