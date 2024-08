Operácia Guľový blesk sa vydarila: Výletná loď Labe už zakotvila na Zemplínskej šírave

Skladanie výletnej lode Labe na Zemplínskej Šírave (Zdroj: Košický samosprávny kraj - VUCKE)

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA – Za 20 dní vyše 3500 kilometrov a za dva dni len 60 kilometrov. Taká bola púť výletnej lode Labe, ktorá v máji vyplávala z Prahy po riekach a prieplavoch cez Nemecko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko a Maďarsko až do Stredy nad Bodrogom. Tam dorazila v júni, zrepasovali ju a za pomoci žeriava ju naložili na špeciálny podvozok. Po súši zamierila na konečnú zastávku na Zemplínsku šíravu, kde bude slúžiť na prepravu turistov. Na prvú plavbu vyrazí už v piatok 23. augusta.

Na Zemplínskej šírave pribudla atrakcia, výletná loď Labe začína plavby (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Túto operáciu nazvali Guľový blesk a preprava z Ladmoviec na Bodrogu už bola len po cestách, pričom v okolí Cejkova kvôli ostrej križovatke museli kamióny s netradičným nákladom cúvať až 5 kilometrov. Trasa viedla cez obce Zemplínske Jastrabie, Oborín a Trhovište až do Michaloviec a po zhruba 60 kilometroch na podvozku so 16 nápravami tento netradičný náklad dorazil do cieľa v rekreačnej lokalite Hôrka, kde je aj prístav.

„Cieľom tohto projektu je rozšíriť ponuku cestovného ruchu pri našom východniarskom mori a priniesť návštevníkom niečo nové. Takou čerešničkou na torte je to, že na lodi sa okrem náučných plavieb budú môcť organizovať plavby so živou hudbou, taktiež svadobné plavby s obradmi pre okolité hotelové a ubytovacie zariadenia. Náš kraj to všetko zafinancoval z programu Terra Incognita sumou 170 000 eur,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.

Predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka pred médiami (Zdroj: Košický samosprávny kraj - VUCKE)

Loď stála dva mesiace v prístave Viničky na Bodrogu, pokým sa podarilo získať potrebné povolenia na prepravu lode po vytýčených cestách a mostoch. Problémom bola hmotnosť a nadrozmerný náklad. Loď meria 37 metrov, má šírku a výšku päť metrov a aj s podvozkom váhu až 90 ton! Prepravná kapacita je 164 osôb, má sociálne zariadenia, bar, kuchyňu, klimatizáciu, vnútorný salón aj slnečnú palubu. Prepravu realizovala rovnaká česká firma ako pred piatim rokmi, kedy na Domašu doviezli výletnú loď Bohemia. Galéria: Skladanie výletnej lode Labe na Zemplínskej Šírave



Loď Labe dlhé roky v Prahe prepravovala turistov po Vltave. Kotvila blízko Karlovho mosta. Jej náročnú cestu na východ Slovenska požehnal ešte 8. mája kardinál Dominik Duka v pražskom prístavisku Nepomuk.