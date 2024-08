Môžu si astronauti vo vesmíre krátiť dlhé chvíle sexom? Podľa odborníkov to možné je! Musia však rátať s týmto

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

USA - Zaujímali ste sa niekedy o to, či je možne mať vo vesmíre sex? Odborníci uvádzajú, že úspešné vykonávanie tejto činnosti podlieha prekonaniu viacerých logistických problémov vrátane otáčania bez gravitácie. Nie je to však úplne nemožné. Stračí vraj byť iba trochu kreatívni a neočakávať mimoriadny výkon.

Niektorí ľudia sa možno pýtajú, či by mohli mať vo vesmíre sex a ako by za daných podmienok prebiehal. Fyzik a astronóm John Millis ešte v roku 2018 pre denník The Sun povedal, že sex vo vesmíre je porovnateľný s pohlavným stykom pri skydivingu, ale nie je úplne nemožný. „Predstavte si, že by ste sa zapojili do sexuálnej aktivity pri zoskoku padákom a každé stlačenie alebo ťah vás poháňa opačným smerom. Aj ten najľahší dotyk môže sťažiť zotrvanie v kontakte, ak obe osoby nie sú správne ukotvené," prezradil Millis. „Astronauti by sa museli oprieť o vesmírnu stanicu a dokonca aj o seba navzájom. Pre mužov aj ženy je tiež náročnejšie vzrušiť sa, pretože krv v mikrogravitácii stúpa do hlavy namiesto do pohlavných orgánov,“ vysvetlil ďalej.

(Zdroj: Getty Images)

Sex vo vesmíre môže byť pre mužov mimoriadne náročný, pretože nízky krvný tlak spôsobuje zmenšovanie tkaniva v mužskom penise a vo vesmíre klesá aj hladina testosterónu. Nedostatok gravitácie môže zároveň prispieť k tomu, že po kabíne by sa počas sexu vznášali rôzne tekutiny, ako sú pot, vaginálna vlhkosť a spermie. Technik z NASA Harry Stine vo svojej knihe „Life in Space“ tvrdil, že sex bez gravitácie je možný, ale bolo by jednoduchšie, keby tretia osoba pomáhala držaním jedného z aktérov na mieste. „Mohlo by to byť zariadenie typu preliezačky, ktoré ľuďom umožňuje vhodne sa umiestniť na popruhový systém a drží ich pohromade, alebo na oblečenie, ktoré dokáže to isté,“ doplnil Millis pre magazín Glamour. „Som si istý, že nápadité mysle dokážu vytvoriť niečo dômyselné,“ dodal.

Bývalý bioetik z NASA, Paul Root, pre portál DW uviedol, že v tomto priestore by ste museli byť kreatívni. „Všetko na stenách vesmírnej stanice je pokryté suchým zipsom, takže by ste to mohli využiť a pripnúť jedného partnera na stenu. Neuvedomujeme si, ako veľmi nám gravitácia pomáha pri pohlavnom styku. Sex zahŕňa tlak. Vo vesmíre, bez akejkoľvek protisily, partnera od seba neustále odsúvate,“ vysvetlil Root. „Sex vo vesmíre je fyzicky možný, ale nebude taký jednoduchý ako tu na Zemi,“ pre denník Daily Mail doplnil docent reprodukčnej a vývojovej fyziológie Adam Watkins z Univerzity v Nottinghame a pripomenul, že problémom môže byť aj súkromie.