Vesmírnym astronautom by mali robiť spoločnosť sexuálne roboty: Prekvapí vás, na čo ich chcú používať!

VITERBO – Existuje iba málo ľudí, ktorí na vlastnej koži okúsia, aké je to žiť čo i len chvíľu vo vesmíre. Astronauti sa často vydávajú na vesmírne misie, počas ktorých však často čelia samote a sociálnej izolácii. Taliansky výskumník preto navrhol bizarné, no pravdepodobne aj pomerne účinné riešenie.

„Astronauti vyslaní na vesmírne misie by mali mať prístup k sexuálnym robotom, aby si zlepšili duševné zdravie, keď sú ďaleko od domova,“ navrhol výskumník, informuje denník Daily Star. Maurizio Balistreri, docent morálnej filozofie na Tuscia University v Taliansku, sa zaoberal problémami, ktorým budú astronauti vo vesmíre čeliť kvôli obmedzeným možnostiam nadväzovania citových vzťahov. Porovnával potenciálne výhody a problémy používania virtuálnej reality vo vesmíre so sexuálnymi robotmi. Výskumník uviedol, že je vhodné, aby vesmírne agentúry a súkromné spoločnosti podporovali používanie sexuálnych robotov medzi astronautmi.

V správe New Techno Humanities napísal, že sexuálne roboty by mohli slúžiť ako spoločníci pri riešení každodenných záležitostí. Robot by mohol okrem asistencie poskytovať aj fyzickú blízkosť. „Komunikovať možno aj s avatarom (alebo hologramom), no robota (stroj) možno aj ovoniavať, dotýkať sa ho, hladiť ho a objímať,“ priblížil Balistreri. Ak sa podľa jeho slov astronauti ocitnú v odľahlých oblastiach vesmíru s obmedzenou možnosťou socializácie, práve robot by mohol slúžiť ako bytosť, s ktorou by sa astronaut mohol porozprávať či deliť o jedlo.

Balistreri ďalej uviedol príklady ľudí, ktorí sa zamilovali do mechanických robotov, ako napríklad čínsky inžinier Zheng Jiajia, ktorý sa oženil so svojím droidom po tom, čo sa snažil nájsť si priateľku. Alebo Japonec, ktorý sa oženil s virtuálnou anime postavičkou Hatsune Miku. Balistreri dospel k záveru, že sexuálne technológie môžu byť dôležitým prínosom pre ľudí zapojených do vesmírnych misií a pomôcť im po prvýkrát čeliť doteraz neprebádaným scenárom.