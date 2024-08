Lekári v Splite boli šokovaní, keď zistili, čo sa dovolenkárke podarilo prehltnúť: Môže byť rada, že prežila!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Huntová sa spolu s manželom Amirom Devarkom, dvomi deťmi a svokrovcami vybrala v júli na dovolenku do Chorvátska. Mamička z amerického Ohia si jeden deň čistila zuby, keď jej kefka skĺzla do krku. Podľa denníka Daily Mail sa ju sama pokúšala vybrať, no nepodarilo sa jej to a začala panikáriť. Manžel ju rýchlo odviezol do nemocnice, aby jej pomohli odborníci. Po príchode do nemocnice lekári neverili, že sa jej podarilo kefku prehltnúť, a tak ju podrobili endoskopii – vyšetreniu vnútra tela. Lekári však zubnú kefku na ultrazvuku nevideli.

„Nič nevideli, takže mi neverili. Zavolali môjmu svokrovi, aby skontroloval kúpeľňu, či som kefku náhodou nevyhodila,“ povedala Huntová. „Poslali nás domov, ale na druhý deň ráno sme sa vrátili. Podrobili ma endoskopii, po ktorej našli kefku v žalúdku a previezli ma do inej nemocnice,“ prezradila ďalej. Kým bola bdelá, lekári v splitskej nemocnici priviazali na kameru niť, ktorú jej spustili do hrdla a prostredníctvom ktorej sa im kefku podarilo vybrať.

Huntová priznala, že po nešťastnom incidente má z umývania zubov strach. „Som šťastná, že žijem a bojím sa, či sa ešte niekedy odvážim použiť kefu. Musím si opatrne a pomaly umývať zuby a uistiť sa, že mám suché ruky, aby sa mi náhodou opäť nešmyklo,“ uviedla. „Bolo to naozaj desivé a šokovalo to celú rodinu. Incident nám nepokazil dovolenku, ale mohol by, ak by sa stalo niečo horšie,“ uzavrela. Dodala, že má šťastie, že kefka neuviazla v jej krku, ale skončila až v žalúdku. V opačnom prípade by sa pravdepodobne udusila.