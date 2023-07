Pacient (27) neveril vlastným očiam: Lekárka si musela vygúgliť, ako obviazať nohu!

Ilustračné foto (Zdroj: TikTok/_josh_bulman_)

COLORADO - Video zverejnené na TikToku sa stalo virálnym po tom, čo pacient z USA nakrútil svoju lekárku, ktorá sledovala videonávod, ako správne obviazať nohu. Napriek pobúreniu niektorých ľudí to on sám nepovažoval za chybu a v skutočnosti mu to pomohlo odpútať myseľ od svojho zranenia.

Dvadsaťsedemročný Joshua Bulman z Colorada skončil v nemocnici po tom, čo si na skateboarde vyvrtol nohu. To viedlo k malej zlomenine dolnej končatiny. Ranu potreboval obviazať, aby sa mu do nej nedostala infekcia. Čo ho však prekvapilo, bol postup lekárky. Tá si pred obväzovaním pozrela postup na Google. "Moja lekárka sledovala video o tom, ako obviazať členok predtým, ako mi ho obmotala," okomentoval mladík svoj príspevok zo začiatku júla.

Napriek tomu však nemal obavy z toho, že by lekárka nemala dostatočné odborné znalosti. "Začal som sa smiať. Neprekážalo mi to ani ma to neznervózňovalo. V skutočnosti mi to odpútalo myseľ od bolesti a zranenia," povedal Joshua, ktorý pracuje ako pastor mládeže v cirkvi, podľa New York Post.

Mnohí ľudia ale nemali toľko pochopenia a boli ohromení tým, ako sa lekárka bezostyšne spoliehala na video. "Keď som bol na pohotovosti, raz som počul lekárov povedať, že nevedia všetko, ale vedia, ako si to vyhľadať. Naozaj," vyhlásil jeden užívateľ. Video upútalo pozornosť aj mnohých medikov, ktorí lekárku vzdorovito obhajovali. "Pracujem v medicíne a verte mi, chcete, aby si osviežili pamäť," napísal jeden z nich. "Sme ľudia, nie roboti," skonštatoval sucho ďalší.