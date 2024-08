Mamičku vystrašili hýbajúce sa balkónové závesy v hotelovej izbe: Zrazu z nich vybehol... Scéna ako z hororu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

VILAMOURE – Štyridsaťdvaročná Rachel Brownová bola na dovolenke v portugalskej Vilamoure so svojím sedemročným synom Jaxonom. Boli v izbe, keď si zrazu Brownová všimla, že záves na okne sa čudne zatriasol. To, čo zistila potom, vám vyrazí dych.

Ukázalo sa, že neskoro večer sa Brownovej do izby na druhom poschodí v luxusnom hoteli Epic Sana dostal neznámy muž. Vyvrcholilo to hádkou a Brownová nakoniec muža vyhodila na balkón. Ten mal podľa jej slov preliezť dva susedné balkóny a ukradnúť jej hodinky Apple. Zákerný zlodej je stále na slobode. Mamička chce varovať turistov, že je dôležité zamykať balkónové dvere. Pre denník Daily Star povedala: „Keď som prvýkrát videla, ako sa pohli záclony, myslela som si, že dovnútra vletel vták – potom sa za záclonou objavil muž. Bolo to desivé. V izbe som mala malé dieťa, takže môj inštinkt bol dostať toho človeka z izby. Začala som doňho strkať a udierať ho, až kým necúvol z izby na balkón – potom som začala kričať o pomoc.“

Matka priznala, že hoci zatvorila balkónové dvere, nezamkla ich predtým, ako do izby 22. júla okolo 22:20 hodiny vtrhol nevítaný návštevník. Mylne sa domnievala, že spolu so synom sú v bezpečí, pretože sa nachádzali na vysokom poschodí so súkromným balkónom. Povedala: „Okamžite som naňho zakričala, aby vypadol, a začala som ho biť a vytláčať z izby. Predtým, ako vyliezol z balkóna, ma chytil za ruku a strhol mi hodinky Apple Watch.“ Do jej izby bola privolaná bezpečnostná služba, ale nebol tam žiadny kamerový systém. Zamestnanci hotela nezavolali políciu a hodinky Apple Watch jej vrátili až po tom, čo ich našli pohodené v neďalekých kríkoch. Brownová dokonca nemohla ani nahlásiť tento incident policajtom, pretože jej let sa konal v ten deň ráno.

Oznámila to prostredníctvom e-mailu civilnej polícii a podala sťažnosť na personál hotela za to, že nezavolali políciu. Tiež požiadala o odškodné za pokazenú dovolenku, čo však manažér hotela prostredníctvom e-mailu odmietol. Andre Romeiro, generálny riaditeľ spoločnosti EPIC SANA Algarve, uviedol: „Dňa 22. júla 2024 došlo k incidentu, keď sa cudzia osoba pokúsila vniknúť do izby hostky cez balkón, ktorý bol v tom čase otvorený. V dôsledku tohto pokusu nevznikla žiadna škoda. Okamžite po tom, ako sa hotel dozvedel o tejto situácii, aktivoval interné bezpečnostné postupy, konkrétne mobilizoval bezpečnostnú službu na obhliadku objektu s cieľom nájsť podozrivú osobu a skontroloval monitorovacie kamery.“