Bývalý barman sa vzdal alkoholu: Toto je na abstinencii najťažšie! Už po štyroch mesiacov uvidel veľké zmeny

Ilustračné foto (Zdroj: Instagram/cultivateyour_mind)

USA – Jonathan Bourassa pracoval ako barman desať rokov. Jeho voľba kariéry bola do istej miery zodpovedná za to, že žúroval sedem dní v týždni, 365 dní v roku. Ako vysvetlil v sérií videí na YouTube, kvôli svojej práci bol zvyknutý konzumovať obrovské množstvo alkoholu.

Všetko vyvrcholilo v moment, keď si uvedomil, že alkohol je súčasťou každého aspektu jeho života. V priebehu rokov sa snažil obmedziť pitie, no zistil, že toho nie je schopný. To sa zmenilo až minulý rok, keď si povedal, že počas celého januára nevypije ani jeden pohárik alkoholu. Napokon sa rozhodol pokračovať v abstinencii. Priznal, že prvé štyri mesiace boli najťažšie, no nakoniec sa ukázalo, že to všetko stálo za to. Vo videu, ktoré publikoval v apríli, spomenul, že najväčším problémom boli jeho priatelia, ktorí alkohol neprestali konzumovať. „Prvý mesiac prešiel celkom ľahko,“ povedal Jonathan. „Najväčšou výzvou je na to nemyslieť,“ prezradil ďalej.

V tom čase ho podporovali všetci jeho priatelia. Po uplynutí jedného mesiaca však mali pocit, že abstinencie už bolo dosť a nechápali Jonathanovo rozhodnutie nepiť. „Pre mňa je cieľom tohto cvičenia mať kontrolu nad svojimi návykmi, nad ktorými som stratil kontrolu. Tak prečo by som oslavoval získanie spätnej kontroly tým, že urobím presne to, čo ma sem priviedlo? Nedávalo to zmysel,“ uviedol. „Ale moji priatelia ma už príliš nepodporovali – je to trochu zvláštne. Pýtali sa ma, prečo nechcem piť, keď som už dosiahol svoj cieľ,“ prezradil ďalej. Problémom podľa jeho slov je, že alkohol je v spoločnosti tak zakorenený, že myšlienka nepiť je pre mnohých takmer absurdná.

Vyzval preto ostatných, ktorí chcú obmedziť konzumáciu alkoholu, aby nepodľahli nátlaku zo strany svojich kamarátov. „Jediný rozdiel medzi ľuďmi, ktorí pijú alkohol, a ľuďmi, ktorí alkohol nepijú, sú ľudia, ktorí nepijú, a je im jedno, či pijete,“ dodal Jonathan. Okrem toho uviedol, že mnohí považujú ľudí, ktorí nepijú, za málo zábavných, čo je podľa jeho slov absolútny nezmysel. Výhody abstinencie uňho ďaleko prevyšujú. Už po štyroch mesiacoch si všimol veľké zmeny.

„Lepšie spím, moja pleť vyzerá zdravšie, mladšie, som oveľa kreatívnejší, oveľa produktívnejší. Zistil som, že mám oveľa viac času, ako som si myslel,“ prezradil. „Som tiež oveľa trpezlivejší, môj bankový účet vyzerá úžasne a moje sebavedomie sa zvýšilo asi dvestonásobne,“ uzavrel. Všetkým, ktorí by tiež radi vyskúšali abstinenciu, Jonathan radí, aby si naplánovali voľnočasové aktivity. Vyhnete sa tak nude, ktorá by mohla viesť k vyplneniu času pitím alkoholu.