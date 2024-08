Obľúbený fastfood opäť šokuje: Nechutné, čo robí zamestnanec vo VIDEU! Takto sa pripravuje jedlo?!

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

USA – Aj keď to môže znieť zvláštne, niektorí ľudia odmietajú jesť v reštauráciách akéhokoľvek druhu, pretože nikdy neviete, ako bolo vaše jedlo pripravené. Zdá sa, že ich obava je na mieste. Ľudia zostali znechutení z videa, ktoré zachytáva zamestnanca populárneho fastfoodu vylievať do automatu na mliečne koktaily mlieko po záruke.

Používateľ TikToku minulý týždeň zverejnil video, v ktorom je vidieť, ako jeho kolega údajne vylieva mlieko do nádoby automatu. Zamestnanec McDonald‘s tvrdil, že mu to prikázal generálny riaditeľ, aby ušetrili peniaze. „Keď vám váš nadriadený povie, aby ste dali do automatu na mliečne koktaily mlieko, ktorému vypršal dátum spotreby,“ informoval autor videa. Na záberoch vidno, ako z plastovej fľaše do nádoby padajú kúsky zrazeného mlieka, ktoré sa podobajú tvarohu. Netreba dodávať, že divákov incident absolútne šokoval. „To je naozaj šialené,“ uviedol jeden z komentujúcich.

Iní sa pýtali, prečo sa táto osoba riadi pokynmi svojho nadriadeného, keď ide o niečo také nehygienické. „Ten, ktorý to urobil, je väčší šialenec ako jeho nadriadený. Toľká hlúposť,“ dodal komentujúci. Ku komentujúcim sa pridali aj ľudia, ktorí údajne v Mcdonald´s pracujú a vyjadrili svoje názory. „Pracujem v McDonald's už takmer tri roky a nevedel som o tom, kým mi to pred chvíľou nepovedal môj manažér. Robia to preto, aby neplytvali produktom a peniazmi,“ napísal jeden z údajných zamestnancov. „Robíme to, ale nie keď sú produkty pokazené. Iba deň predtým, ako im končí záruka. Stroj potom ešte v ten večer vyčistíme, takže sa nikdy nič nepokazí ani nepremrhá,“ uviedol druhý.

Mnohí však stáli za svojím názorom a poukázali na možné riziko. „Toto môže skutočne zabiť ľudí! Existuje vec, ktorá sa nazýva alergia na mliečne plyny. Tie plyny pochádzajú z exspirácie, čo je tiež alergia na mliečne kyseliny, ktoré pochádzajú opäť z mlieka s uplynutou dobou spotreby,“ napísal komentujúci. Niekto iní sa potom priznal, že pracoval v Subwayi a jeho generálny riaditeľ raz vylovil z kontajnera potraviny po záruke spotreby, ktoré mu kázal potravinový inšpektor vyhodiť. „Už nebudem jesť zmrzlinu z McDonald's, pretože keď som tam pracoval, stroj sa čistil len raz za tri mesiace. Riaditeľ resetoval časovač, ktorý vám povedal, kedy ho máte vyčistiť,“ dodal iný komentujúci.