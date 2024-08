Horor vo vode: Surfera (23) napadol trojmetrový žralok! Odhryzol mu nohu a potom... Hrôzostrašné VIDEO

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Kai McKenzie surfoval neďaleko Port Macquarie v Novom Južnom Walese v Austrálii, keď naňho zaútočil trojmetrový veľký biely žralok. Dvadsaťtriročnému mladíkovi sa našťastie podarilo chytiť vlnu a dostať sa na breh. Tam mu pomohol policajt na dôchodku, ktorý v čase útoku venčil na pláži svojho psa. Bývalému policajtovi sa podarilo pomocou psej vôdzky vytvoriť provizórne škrtidlo, ktoré zastavilo krvácanie. Podľa Kirrana Mowbraya, zastupujúceho vedúceho záchrannej služby NSW Hastings South, jeho rýchle myslenie zachránilo Kaiov život, kým sa na miesto dostali záchranári. Keď hovoril o Kaiovi, podľa denníka The Guardian dodal: „Bol celkom pokojný a dokázal sa s nami rozprávať – bol s tým úplne vyrovnaný. Je to naozaj odvážny a statočný mladý muž.“

Kaiova pravá noha však nebola nikde vidieť – teda až do chvíle, kým ju nevyplavilo na breh. Zábery, ktoré kolujú internetom, ukazujú moment, ako bol surfer napadnutý. Vo videu, o ktorom informoval portál news.com.au, vidno Kaia, ako pádluje na svojej doske a zozadu sa k nemu približuje žralok, ktorého obrovská plutva pretína vodu. Polícia Nového Južného Walesu v súčasnosti vyšetruje, odkiaľ uniknuté video pochádza a dodáva, že do ukončenia vyšetrovania podnikne príslušné kroky. Na stránke GoFundMe sa uvádza, že Kai je v stabilizovanom stave a podstúpil operáciu. K celému incidentu sa vyjadril v príspevku na Instagrame.

„Pred pár dňami som prežil šialený útok žraloka, najväčšieho žraloka, akého som kedy videl. Bola to veľmi šialená scéna a vystrašila ma na smrť. Som rád, že som to prežil a že môžem držať opäť v náručí svoju rodinu,“ napísal. Kai tiež poďakoval všetkým, ktorí prispeli na jeho uzdravenie a dodal: „Pre všetkých dobrosrdečných ľudí, pre všetky legendy, pre každého – vaša podpora znamenala pre mňa absolútny svet. Je krásne vidieť, že ma podporuje toľko skvelých ľudí. Som veľmi vďačný za všetko. Môžem vám už teraz povedať, že sa určite do vody opäť vrátim a ďakujem aj Stevovi za záchranu života.“