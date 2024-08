Srb stroskotal na mori počas rybačky: Okolo neho krúžili žraloky! Na záchranu čakal desať dní

(Zdroj: Getty Images)

Traumatizovaný a vystrašený bol srbský štátny príslušník, ktorý išiel na ryby s dvoma španielskymi priateľmi z Kanárskych ostrovov v Španielsku. Jeho loď bola unášaná kvôli nedostatku paliva, takže bol niekoľko dní na mori sa bál, že zomrie, kým ho nezachránila čínska loď.

Nikola Nikolic (30) pre Diario Libre povedal, že trojica strávila 10 dní na šírom mori vo svojom malom člne, ktorý ťahali vlny a občas ho obkolesili žraloky.

Mladý muž, ktorý sa v Španielsku zdržiaval len dva mesiace, povedal, že so svojimi španielskymi priateľmi Davidom Gómezom Pérezom a Juanom Manuelom Pérezom Santanom išli na tri dni na ryby so zásobami jedla a vody. Tie sa však začali míňať. "Ešte pár hodín a určite by sme boli mŕtvi," povedal.

Nikolič povedal, že videli svetlo na konci tunela, keď v diaľke uvideli loď a začali volať o pomoc.

Loď Xin An Ning pod čínskou vlajkou sa k nim priblížila a zachránila ich. Cestovali do Dominikánskej republiky, preto ho priviezli sem, keďže ich nebolo možné vrátiť na súš. Loď dorazila do prístavu Haina v pondelok a troch mužov odovzdali dominikánskym úradom.

Španielske veľvyslanectvo vybavilo návrat svojich španielskych občanov, Nikolič však zostáva vo Vacacional de Haina, kam Generálne riaditeľstvo pre imigráciu posiela cudzincov.

Tam sa Nikolič, ktorý je vodičom dodávky v Španielsku, cíti ako väzeň a vyjadril túžbu vrátiť sa čo najskôr do Španielska. Hovorí, že asi o dva dni dostane pas, aby mohol opäť cestovať a vidieť svoju rodinu a najmä priateľku.

Medzitým dominikánske úrady komunikujú so srbským veľvyslanectvom na Kube, aby sa postupy urýchlili.